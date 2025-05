AI-Media โชว์นวัตกรรมการแปลภาษาด้วย LEXI Voice ในงาน KOBA และ Broadcast Asia 2025

ซิดนีย์, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media (ASX: AIM) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันภาษาที่ขับเคลื่อนด้วย AI เตรียมสร้างความโดดเด่นทั่วเอเชียในเดือนพฤษภาคมนี้ ด้วยการเข้าร่วมสองงานอุตสาหกรรมชั้นนำ ได้แก่ KOBA 2025 ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และ Broadcast Asia 2025 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน Asia Tech x Singapore

“เอเชียเป็นตลาดสำคัญสำหรับการเติบโตของ AI-Media” นาย Tony Abrahams ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AI-Media กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้นำเสนอนวัตกรรมล่าสุดของเรา รวมถึง LEXI Voice ในงาน KOBA และ Broadcast Asia พร้อมแสดงให้เห็นว่าโซลูชันของเรากำลังทำให้การเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงและการสื่อสารหลายภาษาเกิดขึ้นจริงสำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียง ผู้จัดงาน และองค์กรธุรกิจ”

เสริมศักยภาพให้ผู้แพร่ภาพและผู้สร้างเนื้อหาทั่วเอเชีย

ในงาน KOBA 2025 โดย AI-Media จะจับมือกับพันธมิตรในเกาหลีใต้ BS Systems เพื่อจัดแสดงเทคโนโลยีการสร้างคำบรรยายด้วย AI และการแปลภาษาหลายภาษาล่าสุด ผู้เข้าชมงานสามารถเยี่ยมชมบูธของ BS Solutions [บูธหมายเลข D326] เพื่อสัมผัสการสาธิตสดของเทคโนโลยี LEXI คำบรรยายแบบเรียลไทม์ การแปลภาษา และเทคโนโลยีเครื่องเข้ารหัสระดับโลกของ AI-Media ที่ออกแบบมาเพื่อการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อสำหรับการแพร่ภาพและสตรีมมิ่ง

ในงาน Broadcast Asia 2025 AI-Media ภูมิใจที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านคำบรรยายสำหรับงานประชุมทั้งหมดของ Asia Tech x Singapore เทคโนโลยีของ AI-Media จะสนับสนุนการแสดงคำบรรยายสดบนเวทีการประชุมหลักทั้งหมด เพื่อให้ทุกช่วงนำเสนอสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมสำหรับผู้ชมจากทั่วโลก

สัมผัสนวัตกรรมของ AI-Media ด้วยตัวคุณเอง

ที่งาน KOBA และ Broadcast Asia ผู้เข้าชมจะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์โดยตรงกับ:

LEXI Voice: อนาคตของการถ่ายทอดสดหลายภาษามาถึงแล้ว

หลังจากเปิดตัวอย่างประสบความสำเร็จในงาน NAB Show 2025 ขณะนี้ LEXI Voice พร้อมให้บริการแล้ว และเตรียมพลิกโฉมวิธีที่ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและผู้จัดงานเข้าถึงผู้ชมหลากหลายกลุ่ม LEXI Voice ใช้เทคโนโลยี AI อันทันสมัยในการสร้างเสียงบรรยายภาษาทางเลือกแบบเรียลไทม์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ล่ามมนุษย์ที่มีต้นทุนสูงหรือฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม ด้วยบริการแปลภาษามากกว่า 100 ภาษา พร้อมความหน่วงต่ำพิเศษและเสียง AI ที่ปรับแต่งได้ LEXI Voice กำลังเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ ๆ เพิ่มการมีส่วนร่วมในระดับโลก และลดต้นทุนการแปลสดได้สูงสุดถึง 90%

“สำหรับลูกค้าหลายราย นี่คือช่วงเวลาที่การนำเสนอเนื้อหาหลายภาษากลายเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง” Abrahams กล่าว “LEXI Voice มอบสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการอย่างแท้จริง นั่นคือ ความสามารถในการขยายขนาด ความเรียบง่าย และความคุ้มค่า โดยไม่ลดทอนคุณภาพในระดับการออกอากาศ”

เยี่ยมชมเราได้ที่:

KOBA 2025: 20 - 23 พฤษภาคม 2025 | ร่วมออกบูธกับ BS Systems | ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า COEX กรุงโซล | บูธหมายเลข D326

20 - 23 พฤษภาคม 2025 | ร่วมออกบูธกับ BS Systems | ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า COEX กรุงโซล | บูธหมายเลข D326 Broadcast Asia 2025: Asia Tech x Singapore 27-29 พฤษภาคม 2025 | Singapore Expo | บูธหมายเลข 5I3-8 จองการนัดหมายที่นี่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันนวัตกรรมของ AI-Media ได้โดยเยี่ยมชมเว็บไซต์ AI-Media

ติดตามข่าวสารและอัปเดตเกี่ยวกับงาน KOBA และ Broadcast Asia ได้ที่ LinkedIn ของเรา!

เกี่ยวกับ AI-Media

ก่อตั้งขึ้นในออสเตรเลียเมื่อปี 2003 AI-Media (ASX: AIM) เป็นผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการแปลเสียงสด คำบรรยาย และการเข้าถึงภาษาด้วยเทคโนโลยี AI

นวัตกรรมล่าสุดของ AI-Media อย่าง LEXI Voice กำลังเปลี่ยนโฉมวิธีที่ผู้ชมทั่วโลกมีส่วนร่วมกับเนื้อหาสด ด้วยบริการแปลเสียงแบบหลายภาษาที่ทำงานแบบเรียลไทม์ โดยอิงจากความแม่นยำชั้นนำของอุตสาหกรรมจากระบบคำบรรยาย LEXI โดย LEXI Voice ออกแบบมาเพื่อผู้แพร่ภาพกระจายเสียง องค์กรธุรกิจ และผู้จัดงาน จึงช่วยเปิดโอกาสการสร้างรายได้ใหม่และขยายกลุ่มผู้ชม ด้วยการทำให้เนื้อหาสดสามารถเข้าถึงได้ทันทีในหลากหลายภาษา

iCap, LEXI, Alta, Encoder Pro และ LEXI Toolkit มอบประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติ ความแม่นยำ และความสามารถในการขยายขนาดที่เหนือกว่า AI-Media มีผลงานที่พิสูจน์แล้วในการแทนที่กระบวนการทำงานเดิมของมนุษย์ จึงช่วยให้องค์กรชั้นนำของโลกสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ทุกคนเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมและขยายผลได้ในวงกว้าง

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ:

Fiona Habben

หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลก

Fiona.habben@ai-media.tv



ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/63aa1cbe-dd18-4ef4-bfa8-e4e97f64605e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.