鼓聲雷動揮槳競渡：端午盛事激盪非凡浪花

投入維多利亞港旁一連九日龍舟日夜嘉年華



到尖沙咀感受永明香港國際龍舟邀請賽的熾熱氣氛,投入活力四射的傳統文化! (Photo Credits: SHOTCOURT)



香港, May 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 踏入端午佳節,激烈的龍舟競渡將在一片鼓聲擂動中濺起澎湃浪花!令人血脈沸騰的傳統端午競技每年吸引全球頂尖健兒雲集香港,於全城期待的夏日盛事中一較高下。在遍布全港的眾多賽事當中,最矚目焦點當然非2025「永明香港國際龍舟邀請賽」莫屬。這項由香港旅遊發展局(旅發局)與中國香港龍舟總會合辦的國際盛事,將於6月7至8日載譽回歸維多利亞港。





到尖沙咀東部海濱為心儀隊伍打氣,捕捉龍舟破浪的震撼瞬間!

賽事每年都會將尖沙咀東部海濱化身成節日嘉年華。今年有共190支參賽隊伍來自12個國家及地區參與,當中更包括首次參與的卡塔爾和埃及團隊。一眾健兒將會在標誌性的維港天際線下展開連場激戰,吸引沿岸觀眾齊聲喝彩。

觀賞維多利亞港天際線前的激烈比賽 投入一連九日龍舟日夜嘉年華

為預熱國際龍舟邀請賽,旅發局將於5月31日端午節當天起,率先在星光大道舉辦為期九日的節日盛典。由每日下午1時至晚上10時,數不盡的應節美食、消暑飲品、夏日甜點及打卡熱點,將在維港美景襯托下源源送上。香港海洋公園的超萌「Panda Friends」,包括大熊貓安安、可可、盈盈、樂樂及龍鳳胎寶寶家姐和細佬,將以端午節主題造型亮相,成為全新打卡位。同場還有期間限定店發售「萌爆」熊貓精品。

到了6月7至8日的節慶高潮,觀眾可前往設於尖東的有蓋看台免費欣賞龍舟賽事。鄰近的百週年紀念花園特設啤酒樂園,提供消暑冰凍生啤,同場更有太陽馬戲團獻上快閃雜技表演。更多活動詳情,請參閱旅發局活動網站。

深度體現香港的傳統、工藝與節慶精髓

端午節獲聯合國教科文組織列為《人類非物質文化遺產代表作名錄》。滿載深厚文化底蘊的端午節,正好配合今年六月的首屆「香港非遺月」。旅客可參與體驗活動,探索與非遺有關的傳統手工技藝例如蒸籠製作技藝等。旅客於6月9日起,親臨香港國際機場旅客諮詢中心和九龍旅客諮詢中心即場報名參與,亦可以瀏覽「香港非遺月2025」網頁了解活動詳情。

不論熱血龍舟賽事、沉浸式節慶體驗還是源遠流長的傳統面貌,五月下旬至六月正是暢遊香港的最佳時機。一系列精采活動在傳承歷史文化之餘,同時展現當代都會魅力。

