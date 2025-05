BOLD Technologies e My Aion Inc. parceria estratégica e iniciativa de infraestrutura urbana impulsionada por IA

Thani Al Thani Al Falasi, CEO of BOLD Technologies Daniele Marinelli, CEO of My Aion Inc. BOLD Technologies and My Aion Inc. Conference CEO of BOLD Technologies, Thani Al Thani Al Falasi CEO of My Aion Inc., Daniele Marinelli

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, May 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- BOLD Technologies, uma subsidiária da BOLD Holding, e My Aion Inc. anunciaram oficialmente sua parceria estratégica para desenvolver AION SENTIA Cognitive City, uma plataforma de IA de próxima geração projetada para gerenciar e otimizar sistemas urbanos complexos. A iniciativa, estruturada sob um modelo Build-Operate-Transfer (BOT) de US$ 2,5 bilhões, aproveitará MAIA, o motor central de IA proprietário da My Aion Inc., para integrar e apoiar setores-chave como mobilidade, energia, educação, saúde e serviços digitais. Atualmente em desenvolvimento ativo, a plataforma visa fornecer soluções escaláveis de infraestrutura inteligente globalmente, começando com a implementação nos EAU.

Para marcar a colaboração, BOLD Technologies e My Aion Inc. organizaram um evento de lançamento no Emirates Palace Hotel em Abu Dhabi, com a presença de mais de 100 líderes empresariais e tecnológicos proeminentes.

A lista de convidados incluiu representantes de instituições líderes e empresas globais como Sequoia Capital, ADNOC, G42, Leonardo, Amazon, TikTok, Fincantieri, Stellantis, o Embaixador do México, a Embaixada da Itália nos EAU, Abu Dhabi Capital Group, US Capital Group, AV Investor S.A., Horizon Capital e Netmore, além de atores estratégicos em tecnologia, incluindo Negg, Sitep Italia, Techera Watergy e Motuse.

Representantes do escritório privado do presidente da Bold Holding também estiveram presentes, juntamente com altos representantes do governo e de instituições públicas de Abu Dhabi, reforçando ainda mais o alinhamento estratégico da iniciativa com as agendas nacionais de inovação e desenvolvimento.



O evento apresentou a visão e a estrutura do AION SENTIA, destacando suas aplicações previstas e como utilizará inteligência artificial avançada, redes de sensores e análise de dados para apoiar operações urbanas inteligentes.

Abu Dhabi foi selecionada como sede global da iniciativa devido ao seu ambiente regulatório progressista, padrões robustos de cibersegurança e ecossistema digital bem estabelecido. A decisão está alinhada com a estratégia de transformação digital dos EAU e posiciona a plataforma para adoção internacional.

"Esta iniciativa apoiará a criação de empregos para cidadãos dos EAU, fomentará a inovação local e contribuirá significativamente para o ecossistema nacional de IA", disse Thani Al Thani Al Falasi, CEO da BOLD Technologies. "Estamos entusiasmados em trabalhar ao lado da My Aion Inc. para tornar realidade essa visão ambiciosa."

"Realocar nossas operações globais para Abu Dhabi marca um novo capítulo para nossa equipe", acrescentou Daniele Marinelli, CEO da My Aion Inc. "Os EAU oferecem a infraestrutura e o suporte institucional necessários para escalar de forma responsável e estratégica."

A parceria também inclui planos para colaborar com universidades dos EAU para lançar programas de treinamento e aprimoramento de habilidades, apoiando ainda mais o desenvolvimento da força de trabalho nacional em IA e tecnologias digitais.

Fundada em março de 2023, a BOLD Technologies lidera iniciativas de transformação digital na região e é uma das oito subsidiárias da BOLD Holding, que opera em setores como IA, energia, construção, petróleo e gás e comércio.

A My Aion Inc., desenvolvedora da plataforma AION SENTIA, faz parte de um grupo estabelecido em 2020 e mantém presença nos EUA, Reino Unido, Itália, Letônia e Mônaco. Como parte dessa colaboração, todos os 63 funcionários e operações globais serão consolidados em Abu Dhabi—uma realocação estratégica que reforça a posição dos EAU como um centro global de tecnologia inteligente.

