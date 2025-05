BOLD Technologies y My Aion Inc. una asociación estratégica y una iniciativa de infraestructura urbana impulsada por IA

Thani Al Thani Al Falasi, CEO of BOLD Technologies Daniele Marinelli, CEO of My Aion Inc. BOLD Technologies and My Aion Inc. Conference CEO of BOLD Technologies, Thani Al Thani Al Falasi CEO of My Aion Inc., Daniele Marinelli

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, May 20, 2025 /EINPresswire.com/ -- BOLD Technologies, una subsidiaria de BOLD Holding, y My Aion Inc. han anunciado oficialmente su asociación estratégica para desarrollar AION SENTIA Cognitive City, una plataforma de IA de próxima generación diseñada para gestionar y optimizar sistemas urbanos complejos. La iniciativa, estructurada bajo un modelo Build-Operate-Transfer (BOT) de 2.500 millones de dólares, aprovechará MAIA, el motor central de IA patentado de My Aion Inc., para integrar y respaldar sectores clave como movilidad, energía, educación, salud y servicios digitales. Actualmente en desarrollo activo, la plataforma tiene como objetivo ofrecer soluciones escalables de infraestructura inteligente a nivel global, comenzando con su implementación en los EAU.

Para celebrar la colaboración, BOLD Technologies y My Aion Inc. organizaron un evento de lanzamiento en el Emirates Palace Hotel en Abu Dhabi, al que asistieron más de 100 destacados líderes empresariales y tecnológicos.

La lista de invitados incluyó representantes de instituciones líderes y empresas globales como Sequoia Capital, ADNOC, G42, Leonardo, Amazon, TikTok, Fincantieri, Stellantis, el Embajador de México, la Embajada de Italia en los EAU, Abu Dhabi Capital Group, US Capital Group, AV Investor S.A., Horizon Capital y Netmore, así como actores estratégicos en tecnología, incluidos Negg, Sitep Italia, Techera Watergy y Motuse.

Representantes de la oficina privada del presidente de Bold Holding también estuvieron presentes, junto con altos representantes del gobierno y de instituciones públicas de Abu Dhabi, lo que subraya aún más la alineación estratégica de la iniciativa con las agendas nacionales de innovación y desarrollo.

El evento presentó la visión y el marco de AION SENTIA, mostrando sus aplicaciones previstas y cómo utilizará inteligencia artificial avanzada, redes de sensores y análisis de datos para respaldar operaciones urbanas inteligentes.

Abu Dhabi ha sido seleccionada como la sede global de la iniciativa debido a su entorno regulador progresista, sus sólidos estándares de ciberseguridad y su ecosistema digital bien establecido. La medida se alinea con la estrategia de transformación digital de los EAU y posiciona la plataforma para su adopción internacional.

"Esta iniciativa apoyará la creación de empleo para los ciudadanos de los EAU, fomentará la innovación local y contribuirá significativamente al ecosistema nacional de IA", dijo Thani Al Thani Al Falasi, CEO de BOLD Technologies. "Estamos emocionados de trabajar junto a My Aion Inc. para hacer realidad esta ambiciosa visión."

"Trasladar nuestras operaciones globales a Abu Dhabi marca un nuevo capítulo para nuestro equipo", agregó Daniele Marinelli, CEO de My Aion Inc. "Los EAU ofrecen la infraestructura y el apoyo institucional necesarios para escalar de manera responsable y estratégica."

La asociación también incluye planes para colaborar con universidades de los EAU para lanzar programas de formación y mejora de habilidades, apoyando aún más el desarrollo de la fuerza laboral nacional en inteligencia artificial y tecnologías digitales.

Fundada en marzo de 2023, BOLD Technologies lidera iniciativas de transformación digital en la región y es una de las ocho subsidiarias de BOLD Holding, que opera en sectores como IA, energía, construcción, petróleo y gas, y comercio.

My Aion Inc., desarrollador de la plataforma AION SENTIA, forma parte de un grupo establecido en 2020 y mantiene presencia en EE.UU., Reino Unido, Italia, Letonia y Mónaco. Como parte de esta colaboración, los 63 empleados y las operaciones globales se consolidarán en Abu Dhabi, una reubicación estratégica que refuerza la posición de los EAU como un centro global de tecnología inteligente.

