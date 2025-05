Kvietimas į AB „Akola group“ 2024–2025 finansinių metų 9 mėn. rezultatų pristatymą internetiniame seminare

AB „Akola group“, įmonės kodas 148030011, buveinės adresas: Subačiaus g. 5, LT-01302 Vilnius, Lietuva.

AB „Akola group“ kviečia akcininkus, investuotojus, analitikus ir visus besidominčius į 2024-2025 finansinių metų 9 mėn. rezultatų pristatymą internetiniame seminare (angl. „webinar“). Pradžia – 2025 m. gegužės 22 d. 9:00 val. Seminaras vyks anglų kalba.

Bendrovės finansų direktorius Mažvydas Šileika pakomentuos finansinius veiklos rezultatus, aktualijas bei po pristatymo atsakys į dalyvių klausimus. Dėl riboto seminarui skirto laiko maloniai prašome atsiųsti klausimus iš anksto iki 2025 m. gegužės 21 d. el. paštu Emilija.Paulauskaite@nasdaq.com

Kaip prisijungti prie internetinio seminaro?

Visus norinčius dalyvauti internetiniame seminare, prašome registruotis aktyvuojant šią nuorodą: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_C6F_FLWIS1-9e8zXl32zQQ

Jums bus išsiųsta nuoroda prisijungti į internetinį seminarą su instrukcija, kaip sėkmingai tai padaryti. Jungiantis į seminarą pirmą kartą, bus prašoma atsisiųsti nedidelį priedą interneto naršyklei. Internetinis seminaras bus įrašomas ir jo įrašas bus patalpintas Nasdaq Baltic youtube.com paskyroje.

Kas yra internetinis seminaras?

Internetinis seminaras – internetinė priemonė, kurios metu bendrovės atsakingi asmenys komentuoja bendrovės finansinius rezultatus. Internetinis seminaras suteikia galimybę esamiems ir potencialiems bendrovės investuotojams, žiniasklaidai bei kitiems vertybinių popierių rinkos dalyviams bendrauti su bendrovių vadovais internetinėmis priemonėmis, tiesiogiai užduoti klausimus ir iš karto gauti atsakymus.

AB „Akola group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika

E. p. m.sileika@akolagroup.lt

Mob. 0 619 19 403

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.