Châtillon, France, le 15 mai 2025

Assemblée Générale Mixte du 11 juin 2025

Modalités de mise à disposition des informations et documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT), (la « Société »), société biopharmaceutique en phase clinique, tiendra son Assemblée Générale Mixte (l’«Assemblée Générale ») le mercredi 11 juin à 14h00 (heure de Paris), au siège social de la Société, IRO Building, 107 Avenue de la République, 92320 Châtillon.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, les projets de résolutions et les modalités de participation à l’Assemblée Générale a été publié au BALO du 7 mai 2025 (n° 2501507). L’avis de convocation sera publié au BALO et dans les Affiches parisiennes le 21 mai 2025.

Les informations et documents préparatoires à l’Assemblée Générale sont mis à la disposition des actionnaires selon les modalités et dans les délais prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables. Les documents visés à l’article R.22-10-23 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la Société (www.dbv-technologies.com).

Tout actionnaire souhaitant recevoir ces documents par voie postale ou par voie électronique peut en faire la demande jusqu’au cinquième jour avant l’Assemblée Générale, soit jusqu’au 6 juin 2025 à minuit, heure de Paris, directement sur l’adresse mail dédiée de la Société : investors@dbv-technologies.com. Pour les actionnaires au porteur, cette demande devra être accompagnée d’une attestation d’inscription dans les comptes-titres tenus par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du Code monétaire et financier.

Retransmission de l’Assemblée Générale

L’Assemblée Générale fera l’objet d’une retransmission en direct sur le site de la Société, à l’adresse suivante : Assemblée Générale Mixte 2025 | DBV Technologies.

Les actionnaires pourront également avoir accès à la retransmission en différé de l’Assemblée Générale au plus tard sept (7) jours ouvrés après la date de l’Assemblée et pendant au moins la durée légale et réglementaire minimale à compter de sa mise en ligne.

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies est une entreprise biopharmaceutique de stade clinique spécialisée dans le développement d’options de traitement des allergies alimentaires et autres affections immunologiques ayant d’importants besoins médicaux non satisfaits. DBV Technologies se concentre actuellement sur l’étude de l’utilisation de sa technologie exclusive, le patch VIASKIN®, pour traiter les allergies alimentaires causées par une réaction immunitaire hypersensible et caractérisées par une gamme de symptômes dont la gravité varie de légère à l’anaphylaxie potentiellement mortelle. Des millions de personnes vivent avec des allergies alimentaires, y compris de jeunes enfants. Grâce à l’immunothérapie épicutanée (EPIT™), le patch VIASKIN® est conçu pour dispenser des quantités de microgrammes d’un composé biologiquement actif dans le système immunitaire à travers une peau intacte. L’EPIT est une nouvelle classe de traitement non invasif cherchant à modifier l’allergie sous-jacente d’un individu en rééduquant le système immunitaire à se désensibiliser à l’allergène en tirant parti des propriétés de tolérance immunitaire de la peau. DBV Technologies s’est engagée à transformer le traitement des personnes souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes d’allergie alimentaire de la Société comprennent des études cliniques en cours avec le patch VIASKIN® Peanut chez les jeunes enfants (de 1 à 3 ans) et les enfants (de 4 à 7 ans) allergiques à l’arachide.

Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Châtillon, en France, avec des opérations nord-américaines basées à Warren, dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant 5 actions ordinaires) sont négociés sur le Nasdaq Stock Market (symbole : DBVT – CUSIP : 23306J309).

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.dbv-technologies.com et nous contacter sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn .

Contact avec les investisseurs

Katie Matthews

DBV Technologies

katie.matthews@dbv-technologies.com

Contact avec les médias

Angela Marcucci

DBV Technologies

angela.marcucci@dbv-technologies.com

