EBC与乌兰巴托国际大学签署联合合作协议

EBC Financial Group receives recognition from the International University of Ulaanbaatar (IUU) for empowering Mongolia's next generation of finance professionals through education and career development initiatives EBC Financial Group and the International University of Ulaanbaatar (IUU) celebrate their partnership to develop Mongolia’s financial talent through internships, workshops, and mentorship. EBC Mongolia team engages with 160 students at the IUU Career Promotion Day, discussing the students' future career opportunities in finance.

此次战略合作凸显EBC致力于弥合行业与学术界差距,并培养金融人才,同时启动全球化实习项目

ULAANBAATAR, MONGOLIA, May 15, 2025 /EINPresswire.com/ -- 随着蒙古国金融业的蓬勃发展,该国年轻人——有65%的人口年龄在35岁以下——正成为推动行业发展的关键力量。基于对这一潜力的深刻认识,EBC于2025年4月29日,出席乌兰巴托国际大学(IUU)"职业发展日"活动并作出重要贡献,荣获该校感谢函。

在蒙古年轻人寻求全球化视野以融入互联经济发展浪潮之际,EBC与IUU首次展开正式合作,彰显了其致力于为本地人才连接国际机遇的坚定承诺。通过开展金融知识普及计划、实践性职业指导及跨境实习项目,通过金融素养倡导、实践性的职业指导和跨境实习,EBC精准契合蒙古战略发展目标,即赋能年轻人成为金融领域的下一代领导者。

从本土实践到全球影响

活动期间,EBC蒙古团队在EBC COO Tamir Baatar女士及业务发展团队的带领下,与IUU经济与商学院的160余名学生展开深入交流。通过金融讲座、论坛及虚拟交易竞赛等实践指导,为学生揭开了金融服务职业发展的神秘面纱,成功激发了他们的参与热情。学生报名表单上的踊跃反响,促成了EBC与IUU联合合作协议的签署,该协议由校董事会董事Kang Yoyul博士现场见证。

此次合作中EBC将为IUU提供:

- 每年最多10个实习机会,地点位于EBC蒙古办公室,并为选定学生提供加入其他EBC全球办公室的机会,促进其国际职业发展视野;

- 全年合作项目,包括每月金融讲座、虚拟交易竞赛和就业辅导,旨在弥合学术与行业之间的差距;

- 优先录用通道,同时提供导师指导和研究项目,聚焦蒙古经济发展优先事项。

通过此次深度互动,IUU商经学院的160余名学生向EBC提交了入职意向表,表达了未来加入的强烈兴趣。EBC COO Tamir Baatar女士表示:"此次合作不仅是EBC在蒙古发展的重要里程碑,更印证了我们的核心理念——通过知识与机遇赋能青年群体,将推动整体经济繁荣。通过培养学生的实战技能,我们正在为金融行业的韧性与创新力注入持久动力。"

她进一步强调:"我们深感自豪能参与这项计划,它不仅为蒙古年轻人开启了职业大门,还在行业与学术界之间建立了持久的联系。EBC期望能够通过知识与机会的双重赋能,培养下一代金融人才。"

学术合作与ESG领导力的薪火传承

EBC金融集团与IUU的合作,延续了其在全球教育领域的一贯承诺。作为牛津大学经济系的合作伙伴,EBC曾联合主办 “经济学家都干了什么(WERD)”系列论坛,包括2023-2024及2024-2025年聚焦社会重大议题——气候韧性等宏观经济策略的专题研讨。此次与IUU的合作,亦契合了EBC以教育、青年赋能与金融行业能力建设为核心的CSR战略。

了解EBC全球ESG倡议与教育合作项目,请访问 https://www.ebc.com/ESG.

###

关于EBC

EBC金融集团(EBC)成立于伦敦,以其金融经纪和资产管理服务闻名。EBC在伦敦、悉尼、香港、东京、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔等主要金融中心设有办事处,为零售、专业及机构投资者提供进入全球市场和交易机会的渠道,包括外汇、大宗商品、股票及指数等领域。

EBC金融集团屡获殊荣,并始终维持高标准的道德准则,严格遵守国际法规。EBC的子公司均在当地法规框架下进行监管和注册。EBC金融集团(英国)有限公司受到英国金融行为监管局(FCA)的监管,EBC金融集团(开曼)有限公司受到开曼群岛货币管理局(CIMA)的监管,EBC金融集团(澳洲)有限公司及EBC资产管理有限公司则受到澳洲证券与投资委员会(ASIC)的监管。

EBC集团的核心成员拥有超过30年的丰富经验,曾在主要金融机构中成功应对多次重大经济周期的挑战,从广场协议到2015年瑞士法郎危机,无不显示出其卓越的专业能力。EBC倡导一种以诚信、尊重和客户资产安全为核心的文化,确保与每一位投资者的合作都能得到应有的重视和对待。

EBC是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇合作伙伴,并在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲及大洋洲等地区提供专业服务。此外,EBC亦为联合国基金会联手击败疟疾运动的合作伙伴,致力于改善全球健康并推动生活平等。自2024年2月起,EBC将支持牛津大学经济学系的“经济学家都干了什么”公共参与系列活动,旨在揭开经济学的神秘面纱,并探讨其在解决重大社会挑战中的应用,从而增进公众的理解和对话。

