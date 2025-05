A pesar del Tumulto de Trump, el presupuesto revisado del Gobernador Newsom ofrece resultados en materia de vivienda, educación, agua y empleo

Más viviendas, más rápido Como parte de su presupuesto revisado, el Gobernador propone un amplio paquete legislativo para reducir la burocracia, alinear los plazos de los permisos y facilitar un desarrollo de vivienda más rápido e inteligente. La propuesta agiliza las aprobaciones de la Comisión Costera (Coastal Commission) para que coincidan con los plazos de otras agencias de permisos, prioriza la construcción de edificios en lotes existentes y orienta al transporte público para reducir la contaminación tóxica y las millas viajadas, y apoya la incorporación de la legislación pendiente que reformaría CEQA para esos lotes existentes y otros proyectos de desarrollo, junto con un bono de vivienda e infraestructura para construir más con mayor rapidez. Reduciendo los costos de medicamentos y la libertad reproductiva California está poniendo en evidencia a los intermediarios que inflan los precios de los medicamentos recetados, a la vez que protege el acceso a medicamentos esenciales, incluyendo la píldora abortiva. El presupuesto revisado del Gobernador lidera los esfuerzos para otorgar licencias y regular a los Administradores de Beneficios Farmacéuticos (conocido por sus siglas en inglés PBM) por primera vez, aumentando la transparencia y la responsabilidad en la cadena de suministro farmacéutico. También amplía la autoridad de CalRx para adquirir medicamentos de marca y responder a interrupciones del suministro por motivos políticos, lo que ayuda a proteger el acceso a medicamentos críticos como la mifepristona. Asegurando el agua para todo California Con la intensificación de los fenómenos climáticos extremos, el Gobernador está acelerando la modernización del Proyecto Estatal de Agua (State Water Project) a través del Proyecto de Conducción del Delta (Delta Conveyance Project). Su propuesta agiliza los permisos y reduce las demoras en los litigios para acelerar la construcción, a la vez protegiendo el acceso al agua para 27 millones de californianos y se prepara para un futuro marcado por sequías, inundaciones y volatilidad climática más severas. Estudiantes y familias El presupuesto revisado del Gobernador continúa con inversiones transformadoras que hacen que la educación sea más accesible. El pre-kínder universal ahora está completamente financiado para todos los niños de cuatro años. Las comidas escolares gratuitas siguen disponibles para todos los estudiantes, y la ampliación de los programas antes y después de la escuela y cursos de verano beneficiará a los niños de todo el estado. El presupuesto también invierte $545 millones en programas de alfabetización para mejorar los resultados en lectura, con un fuerte enfoque en el apoyo a los estudiantes multilingües. Seguridad pública y veteranos El presupuesto revisado del Gobernador también incluye fondos históricos para la lucha contra incendios y la respuesta a emergencias para armonizar el creciente riesgo de incendios forestales, y una reducción de impuestos para los militares retirados, reconociendo su servicio y apoyo a su seguridad financiera. Gobierno inteligente, Programa “Cap-and-Invest” El presupuesto refleja el esfuerzo del Gobernador por un gobierno más eficaz – incluyendo una nueva agencia estatal para coordinar mejor los programas de vivienda y para personas sin hogar, y el continuado progreso del programa de “Cap-and-Invest” de California para financiar importantes proyectos climáticos como el tren de alta velocidad y un crédito para servicios públicos que aportará hasta $60 mil millones a los bolsillos de los californianos hasta el 2045. Puede encontrar más detalles sobre la propuesta de revisión de mayo en ebudget.ca.gov. To read this release in English, click here.

