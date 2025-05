NATCOM celebra el Día de la Bandera de Haití y refuerza los lazos haitianos con Recarga và Remesas Internacionales

PORT-AU-PRINCE, HAITI, May 14, 2025 / EINPresswire.com / -- NATCOM tiene el honor de llevar la imagen de la bandera haitiana a la emblemática Times Square (Nueva York) para conmemorar el Día de la Bandera de Haití junto a la numerosa comunidad haitiana que vive y trabaja en los Estados Unidos. La imagen se proyectará durante todo el día en la pantalla TSX, ubicada en 1568 Broadway, NY.NATCOM, el principal proveedor de telecomunicaciones de Haití, refuerza su papel como puente vital entre los haitianos en el país y en el extranjero mediante la expansión de dos servicios estratégicos: Recarga Internacional y Remesas a través del monedero Natcash.Ahora, los haitianos en Estados Unidos, Canadá, Francia, Chile, México, República Dominicana y más pueden recargar fácilmente los móviles de sus seres queridos en Haití a través de socios confiables como Ding, TransferTo, BOSS Revolution, Idealtel y Prepay Nation. El servicio de Recarga Internacional de NATCOM garantiza conectividad instantánea, segura y confiable.Al mismo tiempo, el servicio de remesas a través de Natcash se ha fortalecido con la opción de recibir fondos directamente desde Estados Unidos mediante una alianza con CAM Transfer. Con más de 3.000 agentes de Natcash en todo el país, los beneficiarios pueden gestionar su dinero, pagar facturas, hacer compras o retirar efectivo con facilidad y seguridad.Beneficios clave de Natcash:- Depósitos y retiros de efectivo fáciles en más de 3.000 agentes en todo el país.- Pagos rápidos de facturas de electricidad, agua, televisión por cable e internet.- Transferencias de dinero seguras e instantáneas entre cuentas de Natcash.- Recargas móviles y compras de crédito directamente desde el monedero.- Gestión eficiente de las finanzas personales a través de la aplicación Natcash.Acerca de NatcomFundada en 2011 como una empresa conjunta entre Viettel Group y el gobierno haitiano, Natcom se ha convertido rápidamente en el principal proveedor de telecomunicaciones de Haití, conocido por su extensa infraestructura, conectividad confiable y servicios enfocados al cliente. Comprometida con la responsabilidad social y el avance tecnológico, Natcom sigue innovando y expandiéndose para cerrar las brechas en servicios de comunicación y financieros en todo Haití.Para más información, visite: www.natcom.com.ht

