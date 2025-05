Verizon anuncia compromiso de $5 mil millones para seguir invirtiendo en EE.UU. y apoyar a las pequeñas empresas

Lo que debes saber:

Verizon anuncia un importante compromiso de $5 mil millones de dólares durante los próximos cinco años con el lanzamiento del nuevo programa, Verizon Small Business Supplier Accelerator.

Verizon Small Business Digital Ready lanzó un nuevo ciclo de subvenciones en el que las pequeñas empresas elegibles pueden solicitar subvenciones de $10,000 (abierto hasta el 30 de junio de 2025).

NUEVA YORK, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy, Verizon anunció su compromiso de invertir $5 mil millones durante los próximos cinco años en proveedores de pequeñas empresas de Estados Unidos con el lanzamiento del nuevo Verizon Small Business Supplier Accelerator. El programa ayuda a crear un canal para que las pequeñas empresas estadounidenses, muchas de las cuales son propiedad de veteranos, trabajen con Verizon y otras grandes corporaciones. Este programa está diseñado para fortalecer a las pequeñas empresas, el pilar de la economía estadounidense, y ayudar al país a crear una cadena de suministro más resistente.

Verizon Small Business Supplier Accelerator se basa en el apoyo integral que Verizon ha brindado a las pequeñas empresas y las comunidades a las que sirve durante años. Además del gasto de $5 mil millones para proveedores, el programa tiene como objetivo empoderar a las pequeñas empresas estadounidenses a trabajar con Verizon y otras grandes corporaciones a través de capacitación específica y soluciones flexibles, como términos de pago más rápidos, requisitos de seguro modificados y requisitos de indemnización ajustados. El objetivo es facilitar que las pequeñas empresas se unan a la red de proveedores de Verizon.

“Verizon reconoce que las pequeñas empresas son el pilar de la economía estadounidense y un elemento indispensable en nuestra comunidad local”, afirmó Hans Vestberg, director ejecutivo de Verizon. “Nuestro compromiso e inversión a largo plazo con las pequeñas empresas tiene como objetivo empoderar a las empresas y comunidades locales con experiencia y recursos financieros, tecnológicos y comerciales para impulsar el crecimiento económico y fomentar la creación de empleos.”

Manteniendo a casi 500,000 PYMES preparadas digitalmente

Verizon sigue impulsando a las pequeñas empresas a través de su programa Small Business Digital Ready , un programa gratuito en línea que ofrece a las pequeñas empresas de todo el país la oportunidad de acceder a más de 50 cursos desarrollado por expertos seleccionados por y para pequeñas empresas; coaching experto individual, oportunidades de networking en línea y en persona, y acceso a capital.

En asociación con LISC, Verizon Small Business Digital Ready anuncia hoy otra oportunidad de subvención para Small Business Digital Ready, en la que las pequeñas empresas elegibles que sean miembros de Digital Ready (y completen dos recursos) pueden solicitar subvenciones de $10,000 (solicitudes abiertas hasta el 30 de junio de 2025 a las 11:59 p.m., hora del Pacífico). Desde el 2021, Verizon ha otorgado $13.5 millones de dólares en subvenciones para apoyar a las pequeñas empresas.

Verizon ha apoyado a casi medio millón de pequeñas empresas a través de Small Business Digital Ready desde el 2021, casi a mitad de camino hacia el objetivo de la compañía de equipar a un millón de pequeñas empresas con las habilidades y los recursos que necesitan para prosperar en la economía digital para el 2030.

Verizon tiene un compromiso integral con las pequeñas empresas que se extiende más allá de una inversión financiera y cuenta con el objetivo de equipar a estos impulsores económicos vitales con las herramientas y los recursos que las pequeñas empresas necesitan para crecer y proteger sus negocios utilizando la tecnología.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) impulsa y potencia la forma en que sus millones de clientes viven, trabajan y se divierten, satisfaciendo su demanda de movilidad, conectividad de red confiable y seguridad. Con sede en la ciudad de Nueva York, prestando servicios a países de todo el mundo y a casi todas las empresas Fortune 500, Verizon generó ingresos de 134.8 mil millones de dólares en 2024. El equipo de clase mundial de Verizon nunca deja de innovar para llegar a los clientes donde se encuentran hoy y equiparlos para las necesidades del mañana. Para obtener más información, visita verizon.com o encuentra una tienda en verizon.com/stores .

