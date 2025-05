XPENG et Plugsurfing joignent leurs forces en vue de garantir un vaste réseau de recharge

Plugsurfing figure parmi les plus importants fournisseurs de services de recharge pour véhicules électriques d’Europe.

Les clients de XPENG bénéficient d’un accès direct à plus de 940 000 bornes de recharge gérées par 500 opérateurs répartis dans 27 pays.

Recherche de bornes, disponibilité en temps réel, informations tarifaires, paiement et génération de reçus simplifiés.





AMSTERDAM, 13 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- XPENG, constructeur automobile chinois à vocation mondiale spécialisé dans la haute technologie, signe un partenariat stratégique avec Plugsurfing, l’un des plus importants fournisseurs de services de recharge de véhicules électriques d’Europe. En conséquence, ses clients bénéficient désormais de plus de 940 000 bornes de recharge réparties dans 27 pays, et le réseau de recharge devient transcontinental pour relier l’Europe à l’Asie.

Le président-directeur général de XPENG, He Xiaopeng, a personnellement annoncé cette coopération avec Plugsurfing lors de la soirée « Global Brand Night » organisée à Hong Kong. En exploitant le réseau intégral de Plugsurfing en Europe, XPENG permet à ses utilisateurs de bénéficier d’une expérience de recharge fluide de bout en bout via le système embarqué du véhicule et l’application XPENG qui réunit un système de navigation et de paiement en un clic.

Concrétiser ce partenariat avec Plugsurfing permet à XPENG de tirer profit des services proposés par quelque 500 opérateurs de bornes de recharge parmi les plus importants de l’UE, et d’offrir à ses clients un réseau étendu de recharge. Plugsurfing prend en charge plus de 940 000 points de recharge dans 27 pays européens, couvrant actuellement plus de 85 % de l’infrastructure publique de recharge du Vieux Continent, qui ne cesse de se développer.

Le partenariat apporte à XPENG l’interface de programmation d’applications Drive API de Plugsurfing permettant d’intégrer les données des bornes de recharge, y compris leur disponibilité en temps réel et les tarifs applicables, mais aussi l’activation/désactivation de charge à distance, l’initiation par carte, le paiement et la fourniture de justificatifs.

En exploitant toutes les propriétés de cette API, XPENG repense et optimise l’expérience utilisateur de manière indépendante pour répondre aux attentes des conducteurs européens. Le filtrage intelligent, la planification de trajets longue distance et la recherche vocale sont autant de fonctionnalités adaptées aux usages locaux, assorties de mises à jour régulières disponibles en fonction de l’évolution des habitudes de déplacement.

Les clients XPENG peuvent ainsi facilement rechercher des bornes de recharge et les rejoindre en suivant l’itinéraire affiché sur l’écran tactile de leur véhicule. L’interface fournit des données clés comme la distance jusqu’aux bornes, le nombre de connecteurs disponibles, la puissance de charge et les tarifs – facilitant ainsi le choix des meilleures options au cours des déplacements.

Une fois le véhicule parvenu à la borne, le processus de recharge peut s’effectuer en toute simplicité via l’application XPENG ou une carte de recharge Plugsurfing, depuis l’activation de charge jusqu’au paiement et à la réception du reçu. Il suffit aux clients XPENG actuels de s’inscrire une seule fois dans l’application en saisissant leur adresse électronique et leurs informations de carte bancaire pour accéder immédiatement à cette fonctionnalité. Les nouveaux propriétaires de véhicules XPENG reçoivent en plus une carte de recharge gratuite, utilisable dans tout le réseau Plugsurfing.

Conformément à l’accord avec Plugsurfing, seuls l’électricité consommée et les frais de stationnement sont à la charge des utilisateurs, sans aucune autre surcharge.

Fondée en 2014, XPENG a fait son entrée sur le marché automobile européen en 2021 en Norvège et investit massivement en Europe depuis lors. La marque a introduit des technologies et solutions de pointe, et est désormais présente en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Islande, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Espagne, au Portugal, en Irlande, en Pologne et en Italie. Elle sera également bientôt implantée en Autriche, en Suisse, en République tchèque et en Slovaquie, et entend renforcer son empreinte encore davantage.

À propos de XPENG

Fondée en 2014, XPENG est une entreprise chinoise de mobilité intelligente alimentée par l’intelligence artificielle. Elle conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules électriques intelligents, répondant ainsi aux attentes d’une clientèle de plus en plus technophile. Avec l’essor rapide de l’intelligence artificielle, XPENG ambitionne de devenir un leader mondial de la mobilité intelligente, avec pour mission d’accélérer la révolution des véhicules électriques intelligents grâce à des technologies de pointe, façonnant ainsi l’avenir de la mobilité. Pour améliorer l’expérience utilisateur, XPENG développe en interne une technologie avancée d’aide à la conduite (ou ADAS, de l’anglais Advanced Driver Assistance System), ainsi qu’un système d’exploitation intelligent embarqué, en complément des systèmes essentiels du véhicule tels que le groupe motopropulseur et l’architecture électrique/électronique (ou EEA, pour electrical/electronic architecture). Domiciliée à Guangzhou, en Chine, XPENG exploite également un réseau de bureaux situés à Pékin, Shanghai, Amsterdam et dans la Silicon Valley. Ses véhicules électriques intelligents sont principalement fabriqués dans ses usines de Zhaoqing et Guangzhou, situées au cœur de la province du Guangdong. XPENG est cotée à la bourse de New York (NYSE : XPEV) et à la bourse de Hong Kong (HKEX : 9868).

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://www.xpeng.com/.

Contacts :

Demandes médias :

Département RP de XPENG

E-mail : pr@xiaopeng.com

Source : XPENG Motors

