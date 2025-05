Bitget, 미얀마 지진 피해 가정에 긴급 구호품을 전달하며 지원에 나서

방콕, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 미얀마 중부 사가잉 지역에서 3월 28일 규모 7.7의 강진이 발생한 이후 암호화폐 거래소이자 Web3 기업인 Bitget이 지진피해로 큰 타격을 입은 현지 공동체를 위해 구호활동에 발벗고 나섰다. 방콕까지 여진이 감지된 이번 재난은 이미 내전과 경제 불안정으로 어려움을 겪고 있는 이 지역에 설상가상의 어려움을 더욱 가중시키게 되었다.

Bitget은 현지 파트너와 협력하여 집을 잃었거나 유아 또는 노부모를 돌보고 있거나 최소한의 지원만 받은 고위험군 가정에 150개의 긴급 복구 키트를 전달했다. 각 키트는 질병 예방을 위한 위생 필수품, 이재민 가족을 위한 수면 매트와 담요, 일상 생활 회복을 위한 요리 도구, 안전한 식수를 위한 정수 필터, 긴급한 건강 문제를 해결하기 위한 기본 의약품 등 포괄적인 지원을 제공하였다.

이번 구호활동이 순탄치만은 않았다. 분쟁 지역의 보안 위험, 물류 장애물, 구호물품의 전용 가능성 등을 극복하려면 세심한 계획과 지역 사회의 깊은 신뢰가 필요했다. Bitget의 현지 파트너들은 현지 전문성을 활용하여 공평한 분배를 보장하고, 위기 대응의 혼란 속에서 보이지 않았던 가족들에게도 도움을 줄 수 있었다.

Bitget의 CEO인 Gracy Chen은 “진정한 인도주의적 행동은 긴급한 필요를 충족하는 것만이 아니라 보이지 않는 것을 보는 것"이라고 강조하였다. 그녀는 이어 “두 번째로 큰 암호화폐 거래소 생태계를 구축한 우리 회사는 업계의 진정한 성장이 진정한 책임과 맞물려야 한다고 믿고 있다. 암호화폐는 권한 부여와 글로벌 연결이라는 이상에 기반을 두고 있다. 위기의 시기에는 이러한 이상을 행동으로 옮겨야 한다. 미얀마의 피해 지역 사회에 대한 지원은 혁신이 위기 상황에서 실제 사람들의 삶에 미칠 수 있는 가시적이고 긍정적인 영향을 미치는 방향으로 함께 진행되어야 한다는 점을 상기시켜 준다. 우리는 금융의 미래를 구축하는 동시에 누구도 뒤처지지 않는 미래를 만들기 위해 최선의 노력을 기울이고 있다."고 부연하였다.

그 같은 영향은 물질적 구호 이상으로 확대되었다. 비좁은 임시 대피소에서 생활하는 이재민 가족들에게 제공된 키트는 공유 자원에 대한 부담을 덜어주었다. 다른 사람들에게는 재난이 발생한 이후 처음으로 안정된 모습을 보여줬고, 자신들이 잊혀지지 않았다는 신호로 다가왔다.

사가잉에서 복구 노력이 계속되는 가운데, Bitget의 이니셔티브는 효과적인 위기 대응은 경청과 학습에서 시작된다는 사실을 일깨워주는 작은 계기가 되었다. 신속한 조치와 현지에 대한 깊은 이해를 결합하여 한 가정, 한 지역사회에 한 번에 가장 필요한 곳에 지원을 제공할 수 있었다.

2018년에 설립된 Bitget은 세계 대표 암호화폐 거래소이자 웹3 업체이다.

Bitget은 세계 최고의 축구 리그인 라리가의 공식 암호화폐 파트너로 활동하는 등 전략적 파트너십을 통해 암호화폐 채택을 촉진하는 데 앞장서고 있으며, 동부, 동남아 및 중남미 시장에서의 역할도 담당하고 있습니다, 또한 터키 국가대표 선수인 Buse Tosun Çavuşoğlu (레슬링 세계 챔피언), Samet Gümüş (복싱 금메달리스트), İlkin Aydın (배구 국가대표)의 글로벌 파트너로서 글로벌 커뮤니티가 암호화폐의 미래를 수용하도록 영감을 불어넣고 있습니다.

