Bitget Hulurkan Bantuan Kritikal kepada Keluarga yang Terjejas akibat Gempa Bumi di Myanmar

BANGKOK, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, telah menggerakkan usaha bantuan untuk komuniti yang terjejas di Myanmar susulan gempa bumi dahsyat dengan magnitud 7.7 yang melanda rantau Sagaing pada 28 Mac. Bencana tersebut, yang gegarannya dirasai hingga ke Bangkok, memburukkan lagi kesukaran yang sudah dihadapi di kawasan yang bergelut dengan pergolakan sivil dan ketidakstabilan ekonomi.

Dengan kerjasama rakan tempatan, Bitget telah menghantar 150 Kit Ketahanan Kecemasan kepada keluarga berisiko tinggi, termasuk mereka yang kehilangan tempat tinggal, menjaga bayi atau ahli keluarga yang tua atau menerima bantuan yang terhad. Setiap kit menyediakan sokongan menyeluruh: keperluan kebersihan untuk mencegah penyakit, tikar tidur dan selimut untuk keluarga yang kehilangan tempat tinggal, peralatan memasak bagi memulihkan rutin harian, penapis air untuk bekalan air minuman yang selamat serta ubat asas bagi menangani keperluan kesihatan yang mendesak.

Operasi ini turut menghadapi cabaran. Menangani risiko keselamatan, halangan logistik dan kemungkinan penyelewengan bantuan di zon konflik memerlukan perancangan yang teliti serta kepercayaan yang mendalam dalam komuniti. Rakan kongsi Bitget di lokasi menggunakan kepakaran tempatan mereka bagi memastikan pengagihan bantuan yang adil menjangkau keluarga yang mana keperluan mereka mungkin tidak kelihatan dalam huru-hara tindak balas krisis.

"Tindakan kemanusiaan yang sebenar bukan sekadar hanya memenuhi keperluan mendesak tetapi juga melihat apa yang tidak kelihatan," kata CEO Bitget, Gracy Chen. "Sebagai ekosistem bursa kripto kedua terbesar, kami percaya bahawa pertumbuhan sebenar dalam industri kami mesti seiring dengan tanggungjawab sebenar. Kripto dibina berdasarkan cita-cita pemerkasaan dan hubungan global. Dalam masa krisis, cita-cita ini mesti diterjemahkan menjadi tindakan. Sokongan kami untuk komuniti yang terjejas di Myanmar merupakan peringatan bahawa inovasi mestilah seiring dengan impak kemanusiaan. Semasa kami membantu membangunkan masa depan kewangan, kami juga komited untuk membangunkan masa depan di mana tiada siapa yang ketinggalan," tambahnya.

Kesan bantuan ini melebihi sekadar keperluan asas. Bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan terpaksa berlindung dalam kawasan sementara yang padat, kit bantuan membantu mengurangkan tekanan terhadap sumber yang dikongsi. Bagi yang lain, ia menjadi titik permulaan kestabilan sejak bencana melanda, suatu tanda bahawa mereka tidak dilupakan.

Ketika usaha pemulihan di Sagaing terus berjalan, inisiatif Bitget mengingatkan bahawa tindak balas krisis yang berkesan bermula dengan mendengar dan memahami. Dengan menggabungkan tindakan pantas dan pemahaman mendalam terhadap komuniti setempat, kami dapat menyalurkan bantuan ke tempat yang paling memerlukan—satu keluarga, satu komuniti pada satu masa.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia.



