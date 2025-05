Bitget מעבירה סיוע קריטי למשפחות שנפגעו מרעידת האדמה במיאנמר

בנגקוק, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, גייסה מאמצי סיוע לקהילות פגיעות במיאנמר בעקבות רעידת האדמה ההרסנית בעוצמה 7.7 שפקדה את מחוז סאגאינג ב-28 במרץ. האסון, שרעידות משנה שלו הגיעו עד בנגקוק, החמיר את הקשיים הקיימים באזור שכבר מתמודד עם תסיסה אזרחית וחוסר יציבות כלכלית.

בתיאום עם ארגונים שותפים מקומיים סיפקה Bitget מאה וחמישים ערכות חירום למשפחות בסיכון גבוה, לרבות כאלה שאיבדו את בתיהם, טיפלו בתינוקות או בקרובי משפחה קשישים, או קיבלו סיוע מינימלי. כל ערכה סיפקה תמיכה מקיפה: מוצרי היגיינה חיוניים למניעת מחלות, מחצלות שינה ושמיכות למשפחות עקורות, כלי בישול להחזרת שגרת היומיום, מסנני מים למי שתייה בטוחים ותרופות בסיסיות לטיפול בצרכים בריאותיים דחופים.

המבצע לא היה נטול אתגרים. ניווט בין סיכונים ביטחוניים, מכשולים לוגיסטיים ופוטנציאל להסטת סיוע באזור סכסוך דרש תכנון קפדני ואמון קהילתי עמוק. השותפים של Bitget בשטח מינפו את המומחיות המקומית שלהם כדי להבטיח חלוקה שוויונית, והגיעו למשפחות שאחרת הצרכים שלהן היו עלולים להיות בלתי נראים בכאוס של התגובה למשבר.

"פעולה הומניטרית אמיתית היא לא רק מתן מענה לצרכים דחופים - אלא לראות את הבלתי נראה", אמרה מנכ"לית Bitget, גרייסי צ'ן (Gracy Chen). "כמערכת האקולוגית השנייה בגודלה של בורסת הקריפטו, אנו מאמינים שצמיחה אמיתית בתעשייה שלנו חייבת להיות תואמת לאחריות אמיתית. הקריפטו נבנה על האידיאלים של העצמה וחיבור גלובלי. בעתות משבר יש לתרגם את האידיאלים הללו למעשים. תמיכתנו בקהילות שנפגעו במיאנמר היא תזכורת לכך שחדשנות חייבת ללכת יד ביד עם השפעה אנושית. כשאנחנו עוזרים לבנות את עתיד הפיננסים, אנחנו מחויבים באותה מידה לבנות עתיד שבו אף אחד לא נשאר מאחור", הוסיפה.

ההשפעה התרחבה מעבר להקלה חומרית. עבור משפחות עקורות המתגוררות במקלטים זמניים צפופים, הערכות הקלו על הלחץ על המשאבים המשותפים. עבור אחרים, הם ייצגו מראית עין ראשונה של יציבות מאז האסון, סימן לכך שהם לא נשכחו.

בעוד מאמצי ההתאוששות נמשכים בסאגאינג , היוזמה של Bitget משמשת תזכורת קטנה לכך שתגובה יעילה למשבר מתחילה בהקשבה ולמידה. על ידי שילוב של פעולה מהירה עם הבנה מקומית עמוקה, הצלחנו להציע תמיכה היכן שהיא הייתה נחוצה ביותר - משפחה אחת, קהילה אחת בכל פעם.

