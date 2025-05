ビットゲット (Bitget)、ミャンマー地震被災家族に重要な支援を提供

バンコク発, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号通貨取引所およびWeb3の大手企業である ビットゲット は、3月28日にミャンマーのサガイン地域を襲ったマグニチュード7.7の大地震の後、困難な状況にあるコミュニティを支援するための救援活動を展開した。 今回の地震は、バンコクでも揺れを感じられる程のものであり、既に内戦や経済不安に苦しむ地域にさらなる困難をもたらした。

ビットゲットは現地パートナーと協力し、住宅を失った世帯や乳幼児・高齢者を抱える世帯、支援がほとんど届いていない世帯など、特にリスクが高い家庭に対して150セットの緊急支援キットを配布した。 各支援キットには、感染症予防のための衛生用品、避難生活を支えるための寝具や毛布、日常生活の再建を支援する調理器具、安全な飲料水を確保するための浄水器、さらに緊急の健康ニーズに対応するための基本的な医薬品が含まれている。

支援活動は、多くの困難に直面しながらも着実に進められている。 紛争地域での安全リスク、物流上の課題、支援物資の横流しの可能性に対応するためには、綿密な計画と深いコミュニティの信頼が必要であった。 ビットゲットの現地パートナーは、地域に根ざした専門知識を活かし、公平に支援物資を分配することで、危機対応の混乱の中で支援が行き届きにくい家庭にも支援を行った。

「真の人道支援とは、緊急のニーズに応えるだけでなく、見えないものを見つけることです」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べた。 「私たちは、世界第2位の暗号資産取引所エコシステムとして、業界の真の成長には真の責任が伴うべきだと考えています。 暗号資産は、本来、人々のエンパワーメントとグローバルなつながりを理念として築かれたものです。 危機の時こそ、これらの理念を行動に移さなければなりません。 ミャンマーの被災コミュニティへの支援は、イノベーションが人々への影響と共に歩むべきであることを示すものです。 私たちは、金融の未来を築く中で、誰一人取り残さない未来を築くことにも同様に取り組んでいます」と同氏は付け加えた。

その影響は、物資の支援を超えた広がりを見せている。 過密状態の一時避難所で生活する避難民にとって、これらのキットは共有資源への負担を軽減する役割を果たした。 また、他の人々にとっては、災害発生以来初めての安定感をもたらし、自分たちが忘れられていないという希望の兆しとなった。

サガインでの復興活動が続く中、ビットゲットの取り組みは、効果的な危機対応が「傾聴」と「学び」から始まることを示すささやかな証となっている。 迅速な行動と深い地域理解を組み合わせることで、最も支援が必要な場所に対し、1世帯ずつ、1つのコミュニティずつ支援を届けることが可能となった。

