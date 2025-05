Digitalisation de la relation fournisseur : Lancement de la solution COBuy Quick Start

L’éditeur COBuy continue d’innover et annonce le lancement de sa nouvelle offre COBuy Quick Start, une offre de nouvelle génération dédiée à la transformation digital liée à la gestion des relations fournisseurs.

Simplifier et optimiser la gestion des relations fournisseurs (SRM)

Grâce à une interface intuitive et des fonctionnalités avancées, COBuy Quick Start garantit une mise en œuvre rapide, une adoption immédiate et un retour sur investissement optimisé. La gestion des fournisseurs devient alors un levier de performance accessible et efficace. COBuy Quick Start permet ainsi de transformer la gestion des fournisseurs en un processus fluide et performant. Destinée aux PME & ETI du secteur industriel, COBuy Quick Start facilite ainsi la collaboration entre les équipes achats et les fournisseurs pour des relations plus stratégiques et productives.

Avec COBuy Quick Start, il est possible d’apporter rapidement et facilement de la valeur à la gestion des relations fournisseurs en la rendant collaborative de bout en bout :

- gestion du panel fournisseurs (fournisseurs référencés et prospects, contacts),

- gestion des activités (rendez-vous, audits, comptes rendus, notes, plans d'action...),

- gestion de la segmentation (catégories de produits ou services, analyses SWOT),

- gestion automatisée de la collecte des documents auprès des fournisseurs (compliance : certifications, réglementation, etc.),

- gestion des évaluations fournisseurs et plans d'action associés (performances et

risques).

Le tout avec l'ensemble des fonctionnalités standards de l'application COBuy : profils & permissions, gestion multi-sites, import/export, recherches élargies & filtres paramétrables, notes & messages, activités (événements & tâches), stockage documents, alertes et relances automatiques, tableau de bord, interactions fournisseurs, etc.

Stéphane Douce, Business Unit Manager de COBuy « Les commerciaux digitalisent la gestion des relations clients, pourquoi ne pas appliquer la transformation digitale à la gestion des relations fournisseurs ? COBuy Quick Start permet de mener rapidement ce projet à bien. Les PME et ETI consacrent en moyenne 50 % de leur chiffre d'affaires aux achats, les collaborateurs achats et qualité en charge des relations fournisseurs consacrent en moyenne 50 % de leur temps à des tâches à faible valeur ajoutée. Leur permettre de gagner du temps et de l’efficacité dans la réalisation de ces tâches est au centre des bénéfices liés à l’utilisation de la solution COBuy Quick Start. »

