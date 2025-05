Technilog intègre le Gicat

Technilog, éditeur de logiciels B2B spécialisés dans l’acquisition, le traitement et la restitution de données terrain générées par tout système et équipement connecté, rejoint les membres du Gicat.

À travers cette intégration, Technilog souhaite se rapprocher des acteurs de la défense. Ce secteur est en effet stratégique pour l’éditeur. En rejoignant les membres du Gicat, Technilog pourra donc échanger avec ses derniers pour trouver des synergies, conclure des partenariats et identifier de nouveaux clients. Technilog partagera également son savoir-faire et sensibilisera les membres du groupement sur la nécessité d’acquérir, de traiter et de restituer des données terrain générées par tout système et équipement connecté.

Philippe BOULLE chez Technilog « Après avoir largement développé nos parts de marché auprès des industriels, professionnels du transport et de l’efficacité énergétique, nous souhaitons désormais nous orienter vers le secteur de la défense qui est en attente de solutions fiables et industrielles. »

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.