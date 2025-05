SurgiBox 宣布與台灣 BestBrick Medical 建立策略合作夥伴關係

麻薩諸塞州劍橋, May 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力於向每位患者提供安全手術的先鋒醫療技術公司 SurgiBox, Inc. 今天宣布與台灣的領先醫療產品通路商 BestBrick Medical 建立策略合作夥伴關係。 這項合作是 SurgiBox 在亞太地區擴展其創新手術隔離與防護技術的重要里程碑。

BestBrick Medical 是⼀家經驗豐富的醫療產品通路商,其管理團隊在台灣醫療保健市場深耕超過 30 年。 BestBrick 專精於引進創新解決方案和經臨床驗證的治療方法,在推動新穎醫療技術進入台灣市場方面扮演了舉足輕重的角色。

此次合作將使 SurgiBox 能夠借助 BestBrick Medical 既有的通路體系與法規專業知識,將其可攜式⼿術環境技術引進醫院、診所及政府醫療機構或台灣軍⽅。

SurgiBox 營運長 Kelly Laurel 表示:「我們很高興能與這家深諳台灣醫療保健環境並致力推動全台醫療照護品質的通路夥伴合作。 與 BestBrick Medical 的策略聯盟,進一步強化了我們透過現有製造合作夥伴與投資者關係在台灣所奠定的深厚根基。 這些合作關係共同構成了強大的生態系統,不僅將加速我們在亞太地區的成長,同時也確保台灣醫療保健提供者能順利取得我們的創新手術解決方案。」

BestBrick Medical 將負責 SurgiBox 產品在台灣的行銷、經銷和當地支援,確保醫療保健提供者能獲得必要的訓練和資源,以有效運用技術。

BestBrick Medical 總經理 Roger Wang 表示:「台灣經常遭受颱風、地震與其他自然災害的侵襲。 對交通的影響往往會導致患者無法獲得及時醫療照護。 有了 SurgiBox 提供的創新解決方案,醫療保健提供者可以不受地點限制,直接向所有患者提供最佳照護。 我們很高興能與 SurgiBox 合作,將手術能力擴展到任何需要的地方。」

這項策略合作夥伴關係是 SurgiBox 全球擴展策略的一部分,目的是讓全世界的患者特,別是那些在維持安全手術條件上面臨挑戰的地區,能夠享有安全的手術服務。 與此同時,該公司也啟動了 A 系列募資活動,以支持其成長與擴展。

關於 SurgiBox, Inc.

SurgiBox, Inc. 是一家醫療技術公司,致力於隨時隨地向患者提供安全手術服務。 SurgiBox 是可攜式手術照護的先驅,可在嚴苛環境、災害和衝突地區,以及因手術工作積壓而不堪負荷的醫療設施中,進行安全有效的手術。 SurgiBox 旨在透過創新與策略合作夥伴關係,革新手術照護的提供方式。

關於 BestBrick Medical

BestBrick Medical 是一家歷史悠久的醫療產品通路商,在台灣醫療保健市場深耕超過 30 年。 BestBrick 專精於引進創新解決方案和經臨床驗證的治療方法,在推動新穎醫療技術進入台灣市場方面扮演了舉足輕重的角色。

