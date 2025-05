Trackinsight、2025年版「グローバルETF調査レポート」を発表：ETF業界はフルスロットル ― ギアを切り替え、新たな壁を突破

東京、2025年5月13日 — ETFリサーチおよび分析のグローバルリーダーであるTrackinsightは、J.P.モルガン・アセット・マネジメントおよびS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスとの提携のもと、第6回目となる年次「グローバルETF調査レポート:ETF業界はフルスロットル ― ギアを切り替え、新たな壁を突破(ETF Industry on Overdrive: Shifting Gears, Breaking New Barriers)」を発表しました。

世界のETF市場は加速を続けており、本レポートではその進化の過程を詳細に捉えています。

本調査は、全世界で1.1兆ドル以上のETF資産を運用する600名を超えるプロフェッショナル投資家からのインサイトと、12,000本以上のETPを網羅したTrackinsightのデータベースを活用し、ETF市場の包括的かつ将来を見据えた分析を提供しています。

レポートの内容:

欧州、アジア、北米における主要な市場動向をカバーした地域別分析

アクティブ運用、債券、テーマ投資、ESG戦略、暗号資産、インカム型およびオプション型ETFの台頭といった主要トレンド

業界のリーダーによる80件以上の大胆な市場予測(2025年以降)

Trackinsight CEOのフィリップ・マレーズは次のように述べています:

「ETFは投資を簡素化しただけでなく、世界的な革命を引き起こしました。今では、明確性・革新性・投資機会を提供する新たな時代を牽引しています。『ETF Industry on Overdrive』は、業界のこの著しい加速を捉え、今後の未来を示すものです。」

主な調査結果:

ETF の採用動向 :投資家は主に分散投資、コスト効率、取引の容易さを理由にETFを活用。商品選定時にはパフォーマンス、手数料、流動性、運用会社の評判を重視し、ESGは二次的要素。

:投資家は主に分散投資、コスト効率、取引の容易さを理由にETFを活用。商品選定時にはパフォーマンス、手数料、流動性、運用会社の評判を重視し、ESGは二次的要素。 アクティブ運用 :ミューチュアルファンドよりも低コストで透明性が高く、特に株式および債券において超過収益の可能性があることから、アクティブETFの利用が増加。約70%の回答者が今後6カ月以内にアクティブETFへの配分を増加予定。

:ミューチュアルファンドよりも低コストで透明性が高く、特に株式および債券において超過収益の可能性があることから、アクティブETFの利用が増加。約70%の回答者が今後6カ月以内にアクティブETFへの配分を増加予定。 債券 ETF :企業債と国債ETFが主要な選択肢であり、アクティブ・パッシブ両戦略がバランスよく活用されている。80%の回答者がアクティブ運用の債券ETFへの投資を拡大予定。

:企業債と国債ETFが主要な選択肢であり、アクティブ・パッシブ両戦略がバランスよく活用されている。80%の回答者がアクティブ運用の債券ETFへの投資を拡大予定。 テーマ型 ETF :分散投資と長期戦略投資(破壊的テクノロジーやデジタルインフラ分野など)が主目的。流動性、コスト、リスクとリターンの特性が選定基準。過半数の回答者がテーマ型ETFへの配分を拡大予定。

:分散投資と長期戦略投資(破壊的テクノロジーやデジタルインフラ分野など)が主目的。流動性、コスト、リスクとリターンの特性が選定基準。過半数の回答者がテーマ型ETFへの配分を拡大予定。 ESG :ESG ETFへの投資は、主に個人的信念や環境意識によって推進。一方で、グリーンウォッシングや透明性への懸念が課題。アクティブ型ESG戦略への志向が強く、特に欧州では過半数の投資家が配分を増加予定。

:ESG ETFへの投資は、主に個人的信念や環境意識によって推進。一方で、グリーンウォッシングや透明性への懸念が課題。アクティブ型ESG戦略への志向が強く、特に欧州では過半数の投資家が配分を増加予定。 暗号資産 :暗号資産ETFはポートフォリオの一部にとどまり、主に分散投資と長期的な価値上昇を目的として使用。ETFの選好理由は、アクセスの容易さ、規制による保護、安全性。約60%が今後配分を増加予定。

:暗号資産ETFはポートフォリオの一部にとどまり、主に分散投資と長期的な価値上昇を目的として使用。ETFの選好理由は、アクセスの容易さ、規制による保護、安全性。約60%が今後配分を増加予定。 インカムおよびオプション戦略:配当および債券ETFが収益確保の主要手段であり、カバード・コールやバッファード商品などのオプション戦略への関心も高まっている。約60%が、収益重視の配分と併せてオプション型ETFへの投資を増加予定。

J.P.モルガン・アセット・マネジメントのグローバルETF責任者トラヴィス・スペンス氏は次のように述べています:

「2025年はアクティブETFの年です。市場の不確実性が続く中、本レポートはアクティブ戦略への明確なシフトを示しています。投資家は、より精緻で柔軟性があり、リスクを意識したパフォーマンスを求めており、アクティブETFはそのニーズに応えています。調査対象の投資家の90%以上が、アクティブETFへの投資を増やすか維持する計画です。」

「ETF業界における金融指数の役割は進化を続けており、機関投資家にとって革新の強力なツールとしてますます活用されています。」とS&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの最高商務責任者ロバート・ロス氏は述べています。

Trackinsightは、2025年版「グローバルETF調査レポート」の要点をまとめたダイジェスト版も同時に公開しています(trackinsight.comにて閲覧可能)。

Trackinsightについて

Trackinsightは、Kepler Cheuvreuxの子会社であり、プロフェッショナルETF投資家向けに、先進的なファンド選定とポートフォリオ最適化のためのデータ、ツール、リサーチ、専門知識を提供するグローバルプラットフォームです。

