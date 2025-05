SHERBROOKE, Québec, 12 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- SCE Services-Conseils en Ergonomie devient ERGOVIA. Ce changement de nom s’accompagne d’une toute nouvelle image de marque. Cette évolution s'inscrit dans une démarche stratégique visant à mieux refléter l’ensemble de ses services et son rôle croissant dans l’amélioration des milieux de travail québécois.

Depuis sa fondation, l’entreprise s’est forgé une notoriété en tant qu’experte en ergonomie, élargissant progressivement ses services en santé et mieux-être, en santé et sécurité au travail (SST) et en optimisation des processus organisationnels.

Une expertise multidisciplinaire au service des entreprises

Au fil des années, l’entreprise a collaboré avec des organisations d’envergure. Parmi ses réalisations notables, ERGOVIA a accompagné plusieurs grandes entreprises manufacturières et organisations institutionnelles dans la mise en place de solutions innovantes visant à réduire les troubles musculo-squelettiques (TMS), à optimiser la productivité des équipes et à développer des initiatives favorisant la rétention des employés à travers des conditions de travail améliorée.

ERGOVIA a fait évoluer son offre pour mieux répondre aux besoins de ses clients. En se distinguant grâce à son approche humaine et personnalisée, son expertise multidisciplinaire fait de l’entreprise un partenaire de choix pour toute organisation souhaitant conjuguer productivité et mieux-être au travail.

« Je viens du domaine du génie industriel et je suis passionnée de sport et d’activité physique. Il était naturel pour moi d’intégrer ces expertises aux services en ergonomie que nous offrons déjà. Aujourd'hui, nous sommes une équipe solide provenant des domaines de l'ergonomie, de l'ingénierie et de la kinésiologie. Cette diversité de compétences nous permet d’offrir des solutions adaptées et efficaces aux besoins grandissants de nos clients. » explique Karine Aubry, propriétaire d’ERGOVIA.

Un nouveau tournant

Grâce à des investissements stratégiques de près de 30 000 $ en communication marketing, incluant une refonte de son site Internet et une nouvelle identité visuelle, ERGOVIA ambitionne d’élargir son rayonnement. L’entreprise souhaite non seulement consolider sa présence au Québec, mais aussi à travers le Canada.

Dans un contexte où les entreprises accordent une importance croissante au bien-être organisationnel et à l’efficacité des processus internes, Mme Aubry est convaincue qu’ERGOVIA jouera un rôle clé dans l’amélioration de la qualité de vie au travail et de la productivité.

Avec cette transformation, ERGOVIA affirme son ambition : avoir un impact positif sur la santé et le bien-être de 100 000 travailleurs d’ici 2030. L’entreprise vise à améliorer la santé et le bien-être des travailleurs en contribuant à la saine performance des organisations.

À propos d’ERGOVIA

Fondée par Karine Aubry en 2011, ERGOVIA est une entreprise spécialisée en ergonomie, santé et mieux-être, santé et sécurité au travail (SST), ainsi qu'en optimisation des processus organisationnels, ayant à ce jour plus de 400 organisations clientes. Basée à Sherbrooke, elle met son expertise au service des entreprises québécoises pour créer des milieux de travail sains, performants et humains. En travaillant avec des clients d’envergure tels que Cascades, Rio Tinto, Kruger, Soucy, Glencore, Soprema, CIUSSS, CNESST, elle a développé une expertise solide et reconnue.

Pour plus d’informations :

Karine Aubry

Propriétaire, Ergovia

819-674-0227

ergovia.ca

