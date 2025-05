ONMA Scout bringt intelligentere Google-Werbestrategien für Frankfurter Marken

SEO Google AdWords Agentur

GERMANY, May 12, 2025 /EINPresswire.com/ -- ONMA Scout hat kürzlich die Einführung seiner verbesserten Google Ads-Lösung angekündigt, die speziell für Unternehmen in Frankfurt entwickelt wurde. Die Google Ads Agentur ermöglicht es Kunden, ihre Google-Werbekosten zu verwalten und den Return on Investment (ROI) verständlich zu steigern, indem sie die neuesten Google Ads-Funktionen mit der bewährten Expertise von ONMA Scout kombiniert.

Was ist neu bei den Google Ads-Lösungen für Frankfurter Unternehmen?

• Google Tag Gateway Integration: Diese Lösung zentralisiert die Tag-Verwaltung und verbessert so die Anzeigeneffektivität und die Genauigkeit des Conversion-Trackings. Dank dieser Funktion können ONMA Scout-Kunden nun jede Kundeninteraktion ohne komplizierte Einrichtung messen. Dies führt zu intelligenteren Entscheidungen und weniger unnötigen Ausgaben.

• Aktualisierung der Anzeigentransparenz: Mit dieser neuen Lösung zeigt Google ab diesem Monat neben jeder Anzeige den Namen des verifizierten Zahlers an. Diese Änderung verbessert Transparenz und Verantwortlichkeit, indem sie es Frankfurter Unternehmen ermöglicht, die genaue Finanzierungsquelle ihrer Anzeigen im Anzeigentransparenz-Center offenzulegen.

Warum ist es für Frankfurter Unternehmen wichtig?

Der Markt in Frankfurt ist hart umkämpft. Unternehmen benötigen präzise Informationen zu den ‘Preisen für Google-Werbung’ und der Effektivität ihrer Kampagnen in Echtzeit. In Kombination mit dem aktiven Management von ONMA Scout garantieren diese Google-Upgrades Unternehmen Folgendes:

• Budgetoptimierung: Durch eine bessere Überwachung der Conversions können Sie Budgetüberschreitungen drastisch reduzieren.

• Vertrauenssteigerung: Die Anzeige der Namen der Zahler erfüllt gesetzliche Verpflichtungen und stärkt das Kundenvertrauen.

• Schnellere Skalierung: Teams können sich dank einfacherem Tag-Management und transparenter Abrechnung auf ihr Wachstum konzentrieren.

Hauptvorteile des ONMA Scout-Services

• Kosteneffizienz: Um die Kosten für Google-Werbung zu senken, behalten die Experten von ONMA Scout Gebote und Budgetpläne genau im Auge.

• Transparente Preise: Es gibt keine versteckten Kosten; Kunden erhalten im Voraus eine umfassende Aufschlüsselung der Ausgaben und Google AdWords-Gebühren.

• Professioneller Support: Kunden werden von engagierten Account Managern durch alle Phasen begleitet, während sie Google AdWords-Werbung schalten und mit Google werben.

• Lokaler Fokus: Kampagnen, die lokale Zielgruppen ansprechen, werden von Experten im Frankfurter Geschäftsumfeld entwickelt.

Der Head of Client Services bei ONMA Scout erklärte: „Unser Ziel ist klar: Google Ads für jedes Frankfurter Unternehmen, ob groß oder klein, effektiver und intelligenter zu machen.“ „Wir helfen unseren Kunden, das Beste aus jedem investierten Euro herauszuholen, indem wir die Kosten sorgfältig kontrollieren und die neuesten Google-Tools integrieren.“

So funktioniert es für Marken:

• Audit & Strategie: ONMA Scout analysiert aktuelle Kampagnen, identifiziert Kostenfaktoren und erstellt einen individuellen Plan.

• Implementierung: Um eine transparente Benennung der Zahler zu gewährleisten, nutzt das Team Google Tag Gateway, um Conversion-Tracking und Anzeigenüberprüfung einzurichten.

• Optimierung: Kampagnen bleiben durch regelmäßige Gebotsanpassungen, innovative Tests und Leistungsbewertungen flexibel.

• Reporting: Kunden erhalten monatlich kurze Berichte, die in leicht verständlicher Sprache Ausgaben, Ergebnisse und zukünftige Schritte darlegen.

Unternehmen in Frankfurt, die Online-Werbung vereinfachen und ihre Gewinne optimieren möchten, finden weitere Informationen unter www.onmascout.de oder kontaktieren Sie ONMA Scout gleich für eine kostenlose Google Ads-Beratung.

Über ONMA Scout

Die Digitalmarketing-Agentur ONMA Scout mit Sitz in Frankfurt konzentriert sich auf Online-Wachstumsstrategien, SEO und Google Ads. ONMA Scout unterstützt Unternehmen jeder Größe dabei, die richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt zu erreichen. Dabei legt sie Wert auf transparente Kommunikation und optimale Ergebnisse.

