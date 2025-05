Felix Rose wird Head of Private Equity Solutions bei Optio Incentives

BERLIN, May 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wir freuen uns, Felix Rose im Optio Team als Head of Private Equity Solutions begrüßen zu dürfen. Felix Rose wird unser neues Private Equity Solutions Geschäft aus Frankfurt am Main führen. Unser SaaS Produkt ermöglicht unseren Private Equity Kunden und ihren Portfolio Unternehmen, ihre equitybasierten Beteiligungsprogramme auf der Optio Plattform effizient und automatisiert zu implementieren und administrieren. Dieser Schritt folgt einer bereits etablierten Präsenz im DACH Markt und in Südeuropa sowie einer vom Tech Investor CCAP geführten Funding Runde und markiert damit Optios nächste Wachstumsphase.

Felix Rose verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung im Beratungs- und Investitionsgeschäft mit europäischen börsennotierten und privaten Unternehmen. In seiner bisherigen Karriere mit Stationen bei Morgan Stanley Investmentbanking, Cinven, Jamieson Corporate Finance und der von ihm co-gründeten MPTransaction war er durchgängig im M&A und Investitionsgeschäft mit börsennotierten und privaten Unternehmen tätig. In den letzten 17 Jahren hat Felix Rose CEOs und Unternehmensgründer in Mid Cap und Large Cap Private Equity Transaktionen mit Fokus auf die Rückbeteiligung in Management Equity Programme beraten.

“Felix verfügt über ein tiefes Verständnis und viel Erfahrung hinsichtlich der Umgangsweise von Private Equity Investoren mit Management Beteiligungsprogrammen und auch der bestehenden Friktionen in der Implementierung und Verwaltung der Programme”, so Christoffer Herheim, Co-Founder und CEO von Optio. “Seine Expertise in Management Equity Programmen (MEPs) wird sehr hilfreich sein, PE Investoren im Übergang von manuellen Prozessen hin zu integrierten digitalen Workflows zu unterstützen”.

Zur Zeit verlassen sich die meisten PE Investoren noch auf das übliche Patchwork von Word Dokumenten, Excel Modellen und rechtlicher, kleinteiliger Beratung sowie langen email Threads, in der Implementierung und Verwaltung von MEPs. Diese Arbeitsweise ist nicht nur äußerst ressourcenintensiv sondern beinhaltet auch rechtliche Risiken vor dem Hintergrund von Compliance und Datenschutz Auflagen sowie Risiken in der Skalierung insbesondere beim Roll-Out von internationalen MEPs an Dutzende von Teilnehmern.

Optio for Private Equity bietet einen deutlich einfacheren Weg. Die Plattform vereinfacht Compliance Workflows (inklusive Know Your Customer Dokumentation), bietet sicheren Zugang für alle Stakeholder und vereinfacht die Kommunikation aller beteiligten Parteien untereinander. Sie ermöglicht zudem digitales Unterzeichnen für die effiziente Ausfertigung rechtlicher Dokumente. Diese Effizienzgewinne reduzieren nicht nur (deutlich) die Kosten, sondern ermöglichen es überhaupt erst, MEPs oder ähnliche Investment- oder Incentivierungsprogramme tiefer in die jeweiligen Organisationen auszurollen. Damit können PE Investoren die Anzahl der am Equity beteiligten Manager und Mitarbeiter eines Unternehmens deutlich erhöhen, eine Initiative, die unter dem Stichwort “Ownership Works” aus den USA auch nach Europa kommt.

“Was mich von Optio überzeugt hat, war mehr als “nur” das schon bestehende Produkt,” so Felix Rose, “es ist vor allem der Drive des Teams, sein Fokus auf das Detail und die unternehmerische Energie, die mich überzeugt haben. Mit der richtigen Technologie können wir Private Equity Unternehmen sowie ihre Portfoliounternehmen darin unterstützen, Design, Implementierung und die Verwaltung von MEP Programmen neu zu denken und nicht nur die Executive und Senior Management Teams sondern auch eine deutlich breitere Gruppe von Mitarbeitern zu beteiligen und damit als Miteigentümer zu incentivieren.”

Für die Zukunft erwartet Felix Rose eine Veränderung in der Industrie: “Ich glaube, dass innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre jedes PE Management Equity Programm über eine digitale Plattform implementiert und verwaltet wird”.

Über Optio

Gegründet in 2018 vereinigt Optio Software und tiefes Verständnis im Design und in der Verwaltung von Equity und Equity bezogenen Beteiligungsprogrammen für Unternehmen aller Größenordnungen. Über 500 Unternehmen mit Mitarbeiter Equity Plänen in über 100 Ländern und 15 Börsenstandorten vertrauen Optio in der softwarebasierten Verwaltung ihrer Beteiligungs- und Incentivierungsprogramme. Optios einzigartige Fähigkeit, Unternehmen in allen Phasen - von Unternehmen in der Frühphase bis hin zu börsennotierten Unternehmen- zu betreuen, unterscheidet es von anderen Anbietern. Durch die Vereinfachung von komplexen Abläufen und Prozessen hinsichtlich der Mitarbeiter Equity Pläne erleichtert Optio es seinen Kunden, compliant zu bleiben, die Plänen effizient zu verwalten, das entsprechende Cost Reporting zu erstellen, und damit den wirtschaftlichen Benefit der Programme zu maximieren.

Optio Incentives AS

Lørenveien 73, 0580 Oslo

+47 986 19 877

mt@optioincentives.no

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.