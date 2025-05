إكس أس دوت كوم تفوز بجائزتي الثقة والسرعة في سحب الأموال خلال "قمة دبي للمتداولين"

UNITED ARAB EMIRATES, May 19, 2025 / Business News / -- تألقت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، في ختام فعاليات "قمة دبي لمتداولي الفوركس 2025" من خلال حصولها على جائزتين مرموقتين: جائزة "الوسيط الأكثر ثقة في العالم" (Most Trusted Broker) وجائزة "الأسرع والأكثر أمانًا في عمليات سحب الأموال" (Fastest & Most Secure Withdrawals)، معززةً بذلك دورها كمبتكر يُسهم في رسم ملامح مستقبل التداول.وقد أقيمت "قمة دبي لمتداولي الفوركس 2025" – (Forex Traders Summit Dubai 2025)، التي نظمتها شركة سمارت فيجن الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض يومي 14 و 15 مايو في قاعة "فستيفال أرينا" الشهيرة في دبي.وكان الحدث الأبرز خلال المؤتمر هو حصول "إكس أس دوت كوم" ( XS.com ) على جائزة "الوسيط الأكثر ثقة في العالم" (Most Trusted Broker) وجائزة "الأسرع والأكثر أمانًا في عمليات سحب الأموال" (Fastest & Most Secure Withdrawals)، تأكيدا على الجهود الاستثنائية التي يقوم بها الوسيط العالمي الرائد في توفير تجربة تداول فريدة واستثنائية للعملاء من مختلف انحاء العالم.وجمعت "قمة دبي لمتداولي الفوركس 2025" آلاف المتداولين والمستثمرين والخبراء الماليين، مما أتاح بيئةً نابضةً بالحيوية والنشاط، وحافلةً بالأفكار الجديدة والاستراتيجيات التحويلية وفرص التواصل اللامحدودة.وقد شكّل جناح "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في القمة نقطة جذبٍ للمتداولين، مسلطًا الضوء على منصات التداول القوية، ورؤى السوق اللحظية، والخدمات المبتكرة التي ترفع مستوى توقعات المتداولين من منصاتها.وقال السيد شادي سلوم، المدير الإقليمي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: نحن فخورون جدا بالحصول على جائزة "الوسيط الأكثر ثقة في العالم" وجائزة "الأسرع والأكثر أمانًا في عمليات سحب الأموال".وأضاف: ندين بهذا التكريم للمتداولين الرائعين الذين وضعوا ثقتهم بنا، ولفريقنا القوي الذي يرفع جهده الدؤوب وشغفه سقف التوقعات لما تقدمه هذه الصناعة من خدمات متميزة.وتابع: إن كوننا الراعي الرسمي لـ "قمة دبي لمتداولي الفوركس 2025" ليس مجرد دور، بل هو انعكاس لالتزامنا الراسخ تجاه الأفراد والتقدم والشغف الذي يدفع عالم التداول إلى الأمام.وتعكس هذه الجوائز التأثير المتسارع لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تميزت بالابتكار والثقة وخدمة تُركز على المتداولين.ويواصل الوسيط العالمي الحائز على تراخيص متعددة تحقيق تأثير ملموس من خلال مزيج جريء من الدعم المحلي والتعليم الثاقب والبنية التحتية المتطورة، ما أكسبه ثقةً راسخةً ومحفزةً للابتكار في القطاع المالي.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي الدولي لشركة سمارت فيجن الدكتور محمد النظامي: ان مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) أصبحت معيارًا للجودة والتقدم في عالم الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.وأضاف: لقد استحقت "إكس أس دوت كوم" (XS.com) بجدارة جائزة "الوسيط الأكثر ثقة في العالم" وجائزة "الأسرع والأكثر أمانًا في عمليات سحب الأموال"، بفضل تقديمها المستمر للقيمة وسجلها الحافل بالابتكار والتفاني في خدمة المتداولين.وتابع الرئيس التنفيذي الدولي لشركة سمارت فيجن: منذ البداية، كانت "إكس أس دوت كوم" (XS.com) مميزة وفريدة، ولذلك نحن فخورون بوجودها الدائم في "قمة دبي لمتداولي الفوركس 2025".ويعزز هذا الإنجاز الجديد الزخم المتواصل للوسيط العالمي متعدد الأصول في سعيه لإعادة صياغة كيفية تفاعل المتداولين مع الأسواق، إقليميًا وعالميًا. وتحرص "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على الابتكار والشفافية، مزوّدةً المتداولين بالأدوات والثقة اللازمة للتعامل مع الأسواق بوضوح وتحكم.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.حول شركة سمارت فيجنشركة سمارت فيجن هي واحدة من أكبر بيوت الخبرة المتخصصة في مجال التدريب وتنمية المهارات وتنظيم المؤتمرات الدولية حول الأسواق المالية العالمية والمحلية.تصنف سمارت فيجن كواحدة من اهم الشركات في مجال التدريب والخبرة المالية للقطاع المالي وأسواق رأس المال في الوطن العربي.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.