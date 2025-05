ビットゲット (Bitget)、Web3のムーブメントエコノミーを促進するスウェット (SWEAT) との戦略的提携を発表

アラブ首長国連邦・ドバイ発, May 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、Web2のユーザー層の参入障壁を低下させつつ、彼らをシームレスにWeb3に接続するために、ムーブメントエコノミーエコシステムの先駆者であるスウェットと戦略的提携を結んだことを発表した。 この提携はドバイ・eスポーツ・フェスティバル (DEF: Dubai Esports Festival) 2025で発表され、参加者は身体活動を暗号通貨の報酬に変えるインタラクティブな活動を通じて未来を実体験した。

ドバイ空港からシェイク・ザーイド・ロード (Sheikh Zayed Road) まで、ドバイで最も目立つ屋外広告板には今、次の力強いメッセージが掲げられている:暗号通貨にステップイン—歩いて、 汗をかいて、 獲得する。 (Walk into Crypto—Step. Sweat. Score.) スウェットの共同設立者でありCEOのオレグ・フォメンコ (Oleg Fomenko) は、次のように断言している。「私たちは、身体活動を経済的エンパワーメントに変えています。 これは、人間の最も自然な行動である運動に、デジタル所有権で報いるということです」。

ビットゲットCOOのヴガル・ウシ・ザデ (Vugar Usi Zade) は、次のよう付け加えている。「当社のミッションは常にWeb2とWeb3の架け橋となることですが、運動のような普遍的なものを通じて、それを行うことほど良い方法はありません。 この提携は、あり得る限りで最も人間的な方法、すなわち毎日の自然な運動を通して、暗号通貨にアクセスできるようにするものです」。

この提携により、スウェットのAIムーブメントコーチであるMiaや、マルチチェーンウォレット機能の拡張など、最先端のイノベーションが初披露される。 同時に、ビットゲットにとってこの提携は、伝統的なデジタル経済と分散型デジタル経済をシームレスに接続するという同社のビジョンにおけるもう一つの戦略的ステップを表している。 「私たちは壁ではなく、橋を作っています」とヴガルは強調する。 「この場合、日常の運動を通じて、すでに存在するユーザーに対処することで、私たちはWeb3への最も自然な入り口を生み出しています。 フィットネス愛好家であれ、暗号通貨に興味がある方であれ、この提携は、無理のない、報われる移行を実現します」。

これは単なる異業種コラボレーションではなく、フィットネスと金融を融合させたムーブメントであり、人々のデジタル資産との関わり方を再定義するものである。 スウェットとビットゲットは、日常的な活動を金融機会に変えることで、暗号資産の主流採用の次の章を書き進めている。 ドバイのスカイラインがスウェット x ビットゲットの屋外広告板でライトアップされる中、1つ明確なことがある。それは、Web3の未来は、座ってチャートを見つめることだけではない、ということである。 時には、それを証明するために動かなければならない。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーなどを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を率先的に推進し、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

スウェットについて

スウェットは、運動するユーザーに報酬を与えることで、身体活動を奨励するWeb3プラットフォームである。 スウェットは、歩数に応じて獲得できるトークンである$SWEATを使用し、運動をムーブメントエコノミーで使用、取引、消費され、成長する価値に変える。 トークンは、2,000万以上のダウンロードと300万人以上の月間アクティブユーザーを誇るモバイルアプリ、スウェットウォレット (SWEAT Wallet) に保存される。 スウェットウォレットを無料でダウンロードすることで、世界中のユーザーは$SWEATの獲得を開始し、一歩一歩が価値になるムーブメントエコノミーに参加することができる。

