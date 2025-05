Bitget מכריזה על שותפות אסטרטגית עם SWEAT לקידום כלכלת התנועה ב-Web3

דובאי, איחוד האמירויות הערביות, May 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, הכריזה על שותפות אסטרטגית עם SWEAT, האקו סיסטם החלוצי של כלכלת התנועה, שמטרתה להוריד את חסמי הכניסה לקהלי Web2 תוך חיבור חלק שלהם ל-Web3. ברית זו נחשפה בפסטיבל ה- Esports של דובאי לשנת 2025 (DEF) בו יכלו המשתתפים לחוות את העתיד ממקור ראשון באמצעות פעילויות אינטראקטיביות שהופכות פעילות גופנית לתגמולים קריפטוגרפים.

משדה התעופה של דובאי ועד לרחוב שייח' זאיד, שלטי החוצות הבולטים ביותר בעיר מציגים כעת מסר רב עוצמה: לכו אל הקריפטוגרפיה - תצעדו. תזיעו. תשיגו. "אנחנו הופכים פעילות גופנית להעצמה כלכלית", הצהיר אולג פומנקו ((Oleg Fomenko מייסד שותף ומנכ"ל SWEAT. "מדובר בתגמול עבור ההתנהגות האנושית הטבעית ביותר, תנועה, בדמות בעלות דיגיטלית".

ווגאר אוסי זייד (Vugar Usi Zade), מנהל התפעול הראשי של Bitget הוסיף, "המשימה שלנו תמיד הייתה לגשר בין Web2 ל-Web3, ואיזו דרך טובה יותר מאשר באמצעות משהו אוניברסלי כמו תנועה? שותפות זו הופכת את הקריפטו לנגיש בצורה האנושית ביותר האפשרית - באמצעות התנועה הטבעית שאנו עושים מדי יום", הוסיף.

שיתוף הפעולה מציג לראשונה חידושים פורצי דרך, כולל Mia, מאמנת התנועה מבוססת הבינה המלאכותית של SWEAT, וארנקים מרובי מטבעות עם יכולות מורחבות. במקביל, עבור Bitget, שותפות זו מייצגת צעד אסטרטגי נוסף בהגשת החזון לחבר בצורה חלקה בין כלכלות דיגיטליות מסורתיות ומבוזרות. "אנחנו בונים גשרים, לא חומות", הדגיש ווגאר. "על ידי יצירת מפגש עם המשתמשים במקום בו הם כבר נמצאים, במקרה זה, באמצעות התזוזה היומיומית שלהם, אנחנו יוצרים את דרך ההצטרפות הטבעית ביותר ל-Web3. בין אם אתם חובבי כושר או סקרנים בתחום הקריפטוגרפיה, שותפות זו הופכת את המעבר לקל ומתגמל".

זה לא עוד שיתוף פעולה בתעשייה, אלא תנועה שבה כושר פוגש את תחום הפיננסים, שמגדירה מחדש את האופן שבו אנשים מקיימים אינטראקציה עם נכסים דיגיטליים. SWEAT ו-Bitget כותבים את הפרק הבא באימוץ הקריפטוגרפיה אל תוך המיינסטרים על ידי הפיכת פעילות שגרתית להזדמנות פיננסית. בזמן שקו הרקיע של דובאי מואר בשלטי חוצות של SWEAT x Bitget, דבר אחד ברור: עתיד ה-Web3 אינו רק ישיבה ובהייה בגרפים. לפעמים, צריך להיות בתנועה כדי להוכיח זאת.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת הכדורעף הלאומית), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לכם. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו.

אודות SWEAT

SWEAT היא פלטפורמת Web3 המעודדת פעילות גופנית באמצעות תגמול משתמשים עבור תנועה. היא משתמשת ב-$SWEAT, אסימון שמרווחים באמצעות צעדים, כדי להפוך תנועה לערך שניתן לשימוש, להצמחה, ולמסחר בכלכלת התנועה. האסימון מאוחסן בארנק SWEAT, אפליקציה סלולרית עם למעלה מ-20 מיליון הורדות ומעל 3 מיליון משתמשים פעילים חודשיים. על ידי הורדת SWEAT Wallet בחינם, משתמשים ברחבי העולם יכולים להתחיל להרוויח $SWEAT ולהצטרף לכלכלת התנועה, שבה כל צעד נחשב.

