Bitget annonce la conclusion d’un partenariat stratégique avec SWEAT visant à dynamiser l’économie du mouvement au sein du Web3

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 11 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, première bourse de cryptomonnaies et société Web3, annonce le début de son partenariat stratégique avec SWEAT, l’écosystème pionnier de l’économie du mouvement. Cette alliance entend permettre aux publics du Web2 d’accéder plus facilement au Web3 et leur assurer une connexion fluide à cet espace décentralisé. Elle a été dévoilée lors du Dubai Esports Festival 2025 (DEF), un événement à l’occasion duquel les participants ont pu découvrir le futur en direct grâce à des activités interactives transformant l’effort physique en récompenses sous forme de cryptomonnaies.

De l’aéroport de Dubaï jusqu’à la Sheikh Zayed Road, les panneaux d’affichage les plus en vue de la ville véhiculent désormais un message fort, à savoir : Walk into Crypto—Step. Sweat. Score. (Pour accéder à l’univers de la crypto : Marchez. Transpirez. Marquez des points.). « Nous transformons l’activité physique en émancipation financière », indique Oleg Fomenko, cofondateur et PDG de SWEAT. « Il s’agit de récompenser le comportement humain le plus naturel, c’est-à-dire le mouvement, par la propriété numérique. » poursuit-il.

Vugar Usi Zade, directeur de l’exploitation chez Bitget, ajoute : « Notre mission a toujours été de rapprocher le Web2 du Web3, et le meilleur moyen d’y parvenir est de recourir à un concept aussi universel que le mouvement. Grâce aux mouvements naturels que nous effectuons chaque jour, ce partenariat rend les cryptomonnaies accessibles de la manière la plus humaine possible », conclut-il.

Cette collaboration introduit des innovations de pointe, avec notamment Mia, le coach de mouvement IA de SWEAT, ainsi que des fonctionnalités étendues en matière de portefeuille multi-chaînes. Parallèlement, ce partenariat représente pour Bitget une nouvelle étape stratégique dans sa vision d’une connexion harmonieuse des économies numériques traditionnelles et décentralisées. « Nous bâtissons des ponts et non des murs », a souligné Vugar Usi Zade. « En allant à la rencontre des utilisateurs là où ils se trouvent déjà, en l’occurrence dans leurs mouvements quotidiens, nous déroulons les passerelles les plus naturelles qui soient vers l’univers du Web3. Que vous soyez amateur de fitness ou simplement curieux du monde des cryptomonnaies, la transition de l’un à l’autre devient simple et enrichissante grâce à ce partenariat. »

Au-delà d’une simple collaboration sectorielle, c’est un mouvement qui allie fitness et finance et qui redéfinit les interactions entre les gens et les actifs numériques. En transformant une activité quotidienne en opportunité financière, SWEAT et Bitget écrivent le prochain chapitre de l’adoption généralisée des cryptomonnaies. Alors que les panneaux publicitaires de SWEAT et Bitget illuminent la skyline de Dubaï, une chose est sûre : l’avenir du Web3 ne se résume pas à rester assis passivement devant des graphiques. Parfois, il faut littéralement donner de sa personne pour faire avancer les choses.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 120 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme de solutions et de fonctionnalités Web3 complètes, dont entre autres des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, une place de marché NFT, ou un navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LALIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, et celui de partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est conseillé aux investisseurs de n’engager que les fonds qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur de vos investissements peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

À propos de SWEAT

SWEAT est une plateforme Web3 qui encourage l’activité physique en récompensant les utilisateurs pour chaque mouvement qu’ils effectuent. L’application utilise $SWEAT, un jeton que l’on gagne en effectuant des pas, afin de transformer le mouvement en une valeur qui peut être utilisée, valorisée, échangée et dépensée dans le cadre de l’économie du mouvement. Le jeton est stocké dans SWEAT Wallet, une application mobile qui compte d’ores et déjà plus de 20 millions de téléchargements et plus de 3 millions d’utilisateurs actifs par mois. En téléchargeant gratuitement l’application SWEAT Wallet, les utilisateurs du monde entier peuvent commencer à gagner des $SWEAT et rejoindre ainsi l’économie du mouvement, une économie où chaque pas compte.

