DAVIDsTEA annonce le décès de son fondateur Herschel Segal

MONTRÉAL, 10 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DAVIDsTEA Inc. (TSX-Venture : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société ») annonce avec une profonde tristesse le décès de son fondateur, Herschel Segal, survenu à Montréal, Québec, le mardi 6 mai 2025.

Herschel Segal était un entrepreneur canadien visionnaire dont la carrière a marqué deux marques emblématiques du commerce de détail. Il a fondé Le Château, un détaillant de mode devenu une référence dans la culture du magasinage au Canada pendant des décennies. En 2008, il a cofondé DAVIDsTEA, transformant le secteur du thé spécialisé grâce à un concept de vente au détail audacieux et moderne qui a permis à une nouvelle génération de découvrir l’univers du thé.

Herschel Segal a toujours mené ses entreprises avec vision, détermination et une forte conviction quant à l’importance de la relation client. Chez DAVIDsTEA, il a défendu l’accessibilité, l’innovation et un esprit communautaire — des principes qui définissent encore aujourd’hui l’identité de l’entreprise. Son héritage entrepreneurial perdure à travers les entreprises qu’il a bâties et les nombreuses personnes qu’il a inspirées.

Le Conseil d’administration, la direction et les employés de DAVIDsTEA présentent leurs sincères condoléances à Jane Silverstone Segal, présidente du Conseil d’administration de DAVIDsTEA, à Sarah Segal, chef de la direction, chef de la marque et administratrice de DAVIDsTEA, ainsi qu’à toute la famille Segal. Nous sommes reconnaissants pour le leadership, les valeurs et les contributions durables de M. Segal à la croissance et à l’identité de la Société.

Rainy Day Investments Ltd., la société d’investissement de M. Segal, demeure le principal actionnaire de DAVIDsTEA. La Société a été informée que Rainy Day Investments entend rester un actionnaire à long terme de DAVIDsTEA.

« L’héritage de Herschel se perpétue à travers DAVIDsTEA et je suis déterminée à poursuivre sa vision », a déclaré Jane Silverstone Segal, présidente du Conseil. « Rainy Day Investments continue de soutenir pleinement la Société et son avenir. »

DAVIDsTEA remercie ses clients, ses actionnaires, fournisseurs et l’ensemble de la communauté pour leur soutien continu en cette période.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/fr , du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 4 000 épiceries et pharmacies au Canada, plus de 1500 dépanneurs au Canada et plus que 900 épiceries aux États-Unis, ainsi que 20 magasins canadiens appartenant à la Société. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. Notre passion et notre connaissance du thé imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie qui s’harmonise avec le thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

Personne-ressource MaisonBrison Communications

Pierre Boucher

514 731-0000 Relations avec les investisseurs de DAVIDsTEA

investors@davidstea.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.