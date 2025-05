ZA Miner erweitert Cloud-Mining-Angebot mit Fokus auf Nachhaltigkeit und regulatorischer Sicherheit

Top Cloud Mining Site, ZA Miner, Launches Next-Gen Cloud Mining Platform for Seamless Bitcoin Mining

MUNICH, GERMANY, May 10, 2025 / EINPresswire.com / -- Die Nutzung von Cloud-Mining-Technologien gewinnt im Kryptosektor weiter an Bedeutung. Vor dem Hintergrund steigender Nachfrage nach nachhaltigen und zugänglichen Mining-Lösungen hat ZA Miner sein Angebot modernisiert und stellt eine verbesserte Plattform bereit, die auf regulatorische Sicherheit und energieeffiziente Infrastruktur setzt.Cloud-Mining gilt als ein wachsendes Segment innerhalb des Krypto-Ökosystems. Nutzer mieten hierbei Rechenleistung von externen Servern, anstatt physische Hardware zu betreiben. Laut Branchenanalysen ist dieser Bereich 2024 um 26 % gewachsen. Prognosen zufolge könnten bis 2030 bis zu 60 % des weltweiten Bitcoin-Minings über Cloud-basierte Modelle erfolgen – ein Trend, der vor allem durch technologische Zugänglichkeit und ökologische Anforderungen getrieben wird.ZA Miner unterstreicht Fokus auf Sicherheit und UmweltstandardsZA Miner, ein seit 2020 tätiger Cloud-Mining-Anbieter mit globaler Nutzerbasis, wurde von der britischen Finanzaufsichtsbehörde FCA zertifiziert. Die Plattform integriert Sicherheitslösungen wie Cold Storage und bietet rund um die Uhr überwachte Rechenzentren. Ein Großteil der Rechenleistung wird aus erneuerbaren Energien wie Wind- und Solarkraft bezogen, um den CO₂-Fußabdruck des Mining-Prozesses zu minimieren.Die Infrastruktur basiert auf Hochleistungstechnologie wie ASIC- und GPU-Systemen von NVIDIA und AMD. Der Anbieter betreibt derzeit über 100 Rechenzentren in Europa, Asien und Nordamerika.Nutzerfreundliche Einstiegsmöglichkeiten und VertragsmodelleZA Miner bietet verschiedenen Nutzergruppen – von Einzelpersonen bis zu institutionellen Investoren – Zugang zu Mining-Verträgen mit flexibler Laufzeit und gestaffelter Vergütung. Neue Nutzer erhalten zum Einstieg ein kostenloses Testguthaben. Die Plattform unterstützt verschiedene Kryptowährungen wie BTC, ETH und LTC.Ein optionales, mehrstufiges Empfehlungsmodell steht ebenfalls zur Verfügung und ermöglicht Nutzern, andere Teilnehmer zu werben. Die Beteiligung daran ist freiwillig und nicht an Investitionen gebunden.Überblick: Technische Merkmale-Rechenzentren mit über 99,9 % Verfügbarkeit-Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen-Plattformzugriff über Android- und iOS-Apps-Kein Betrieb eigener Hardware notwendig-Transparente GebührenstrukturZA Miner wurde 2020 gegründet und ist ein global aktiver Anbieter von Cloud-Mining-Dienstleistungen. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf regulatorische Konformität, Energieeffizienz und technologische Zuverlässigkeit. Ziel ist es, einer breiten Nutzergruppe Zugang zu digitalen Vermögenswerten über ein vereinfachtes Mining-Modell zu ermöglichen.Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://zaminer.com Pressekontakt: info@zaminer.com

