CGTN: Çin ve Rusya arasındaki istikrarlı bağlar, çalkantılarla dolu bir dünyada uluslararası topluluğa nasıl katkıda bulunuyor?

PEKİN, May 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rusya'da 3.000 kilometre ve Çin'de 5.111 kilometre boyunca uzanan bir doğal gaz boru hattı, geçtiğimiz yılın aralık ayında faaliyete geçti. Hat, güzergâhı üzerinde bulunan yaklaşık 450 milyon kişiye hizmet vermeye başladı.

Çin-Rusya doğu istikameti doğal gaz boru hattı, iki ülke arasında enerji iş birliği alanında dönüm noktası niteliğinde bir proje olsa da bu iki komşu ulus arasındaki bağlar bundan çok daha öncesine dayanıyor.

2024 yılında iki ülke arasındaki ticaret hacmi 244,8 milyar dolara yükselerek Çin'i 15 sene üst üste Rusya'nın en büyük ticaret ortağı hâline getirdi. Liderlik düzeyindeyse iki devlet başkanı yıllar içinde çeşitli vesilelerle 40 kereden fazla bir araya geldi.

Rusya'yı ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, eşi benzeri görülmemiş küresel sorunlara rağmen Çin ve Rusya'nın karşılıklı siyasi güveni ve stratejik iş birliğini sürekli derinleştirdiğini, uluslararası ilişkilerde yakın iş birliğini sürdürdüğünü ve çalkantılarla dolu bir dünyaya çok değerli istikrar ve pozitif enerji aşıladığını Moskova'da perşembe günü mevkidaşı Vladimir Putin'e ifade etti.

Başkan Xi, resmî ziyaret çerçevesinde ve Sovyetler Birliği'nin Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zaferinin 80. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için çarşamba günü Rusya'ya geldi.

İstikrarın temel direği

Başkan Xi, tek taraflılığı savunan karşı akım ve dünyadaki güç kullanma politikası ve zorbalık eylemleri karşısında Çin ve Rusya'yı iki ülkenin ve çok sayıdaki gelişmekte olan ülkenin haklarını ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya davet etti.

Başkan Xi eşitlik ve düzeni temel alan, çok kutuplu bir dünya, evrensel düzeyde fayda sağlayan ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşme çağrısında bulundu ve bunun ortak başarıya ulaşmak ve kendi kalkınmalarını ve yeniden canlanmalarını teşvik etmek bakımından iki taraf için de kaçınılmaz seçenek olduğuna dikkat çekti.

Başkan Xi dünyanın büyük ülkeleri ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak bu özel sorumluluğu üstlenmek için Çin'in Rusya'yla birlikte çalışacağını ifade etti.

Şanghay'daki East China Normal University bünyesindeki Rusya Çalışmaları Merkezi'nin başkanı olan Profesör Feng Shaolei; Başkan Xi'nin ziyaretinin, önceki Rusya ziyaretleri gibi, iki ülke arasındaki köklü dostluk ve stratejik ortaklık ilişkilerini güçlendirmeyi, hem bölgede hem de dünya genelinde barışı ve istikrarı sürdürmeye yardımcı olmayı amaçladığına parmak bastı.

Profesör Feng, iki ülkenin de iç ve dış ilişkilerini yönetme konusunda bağımsız ve özerk bir yaklaşımı savunduğunun altını çizdi ve Çin-Rusya ilişkilerinin küresel dönüşüm sürecinin ortasında istikrar sağlayan bir çapa görevi gördüğüne inanıyor.

Pekin Üniversitesi'nin Uluslararası Çalışmalar Okulu'nda öğretim görevlisi olan Wang Yong ise dünyanın bir dönüm noktasında bulunduğunu, Çin ve Rusya'nın küresel yönetişime doğru yön vermek ve tek taraflılığa ve zorbalığa karşı koymak amacıyla çok taraflı platformların çatısı altında iş birliğini artırması gerektiğini dile getirdi.

Wang, insanlık için ortak bir geleceği paylaşan bir topluluk inşa etmek amacıyla el ele vermenin ve daha fazla istikrar ve pozitif enerji konusunda uluslararası topluluğa katkıda bulunmanın Çin ve Rusya için jeopolitik faaliyetlere girişmekten çok daha akıllıca ve daha anlamlı olduğunu ekledi.

Sağlam bağlar

Köklü iyi komşuluk ilişkilerini ve karşılıklı fayda sağlayan iş birliğini iki ülke arasındaki bağların ayırt edici özelliği olarak öven Başkan Xi, Çin-Rusya ilişkilerinin bu yeni çağda daha güvenli, istikrarlı ve sağlam hâle geldiğine dikkat çekti. Başkan Putin de bu düşünceleri paylaşarak bu ilişkinin karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde inşa edildiğini ve dış koşullar tarafından sarsılamadığını söyledi.

İki ülke başkanı, küresel stratejik istikrar, uluslararası hukukun yetkisini savunma, yatırımları koruma, dijital ekonomi, karantina ve sinema alanında iş birliği gibi başlıkları kapsayan 20'den fazla ikili iş birliği belgesinin imzalanmasına ve taraflar arasında takas edilmesine perşembe günü tanıklık etti.

Profesör Feng pragmatik iş birliğinin Çin-Rusya ortaklığının en kuvvetli içsel itici gücü olmaya devam ettiğini vurguladı. Enerji, havacılık ve uzay ve altyapı gibi geleneksel alanlar kilit iş birliği alanları olmaya devam ederken, iki ülke dijital ekonomi, biyotıp ve yeşil kalkınma dâhil olmak üzere aralarındaki iş birliğini gelişmekte olan sektörlere yayarak artırıyor.

Kültür alışverişi ve halklar arasındaki etkileşim de ivme kazandı. 2023 yılında iki lider 2024 ve 2025 yıllarını Çin-Rusya Kültür Yılları yapmayı kabul ederek sergiler, film gösterimleri ve akademik iş birlikleri gibi yüzlerce kültür alışverişi ve etkileşim faaliyetini ve etkinliğini başlattı.

İki ülke bunun yanında eğitim alanında iş birliği konusunda da etkileyici adımlar attı. 200'den fazla Rus üniversitesi şimdi Çin dilinde dersler sunarken yaklaşık 90.000 öğrenci Çince öğrenmeye çalışıyor. Bu arada 40.000'den fazla Çinli öğrenci de akademik çalışmalarını Rusya'da sürdürüyor.

