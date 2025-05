CGTN：สายสัมพันธ์อันมั่นคงระหว่างจีนกับรัสเซียส่งผลต่อโลกที่ปั่นป่วนนี้อย่างไร

ปักกิ่ง, May 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่พาดผ่านรัสเซียเป็นระยะทาง 3,000 กิโลเมตร และจีน 5,111 กิโลเมตร เริ่มดำเนินการในธันวาคมปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนราว 450 ล้านคนตลอดเส้นทาง

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นทางตะวันออกระหว่างจีนและรัสเซีย ถือเป็นโครงการสำคัญที่สะท้อนถึงความร่วมมือด้านพลังงานของทั้งสองประเทศ ทว่าตามจริงแล้ว สายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่เป็นเพื่อนบ้านกันนี้มีความลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นมาก

ในปี 2024 การค้าทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียเพิ่มขึ้นเป็น 244.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้จีนครองตำแหน่งพันธมิตรทางการค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียเป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ในระดับผู้นำ ประมุขแห่งรัฐของทั้งจีนและรัสเซียได้พบปะหารือกันในโอกาสต่าง ๆ รวมแล้วมากกว่า 40 ครั้ง

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จีนและรัสเซียได้ยกระดับความเชื่อมั่นทางการเมืองและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง รักษาความร่วมมืออันแน่นแฟ้นในกิจการระหว่างประเทศ และมีบทบาทสำคัญในการสร้างเสถียรภาพและพลังเชิงบวกให้แก่โลกที่เต็มไปด้วยความปั่นป่วนนี้ นาย Xi Jinping ประธานาธิบดีจีน ที่เดินทางเยือนรัสเซียได้กล่าวกับนาย Vladimir Putin ประธานาธิบดีรัสเซีย ในกรุงมอสโกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

นาย Xi เดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธ และเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะของสหภาพโซเวียตในสงครามเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันยิ่งใหญ่

เสาหลักแห่งเสถียรภาพ

นาย Xi เน้นย้ำให้จีนและรัสเซียร่วมยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศ รวมถึงของประเทศกำลังพัฒนาจำนวนมากอย่างเด็ดขาด ท่ามกลางกระแสต้านการกระทำเพียงฝ่ายเดียว และการกระทำที่สะท้อนถึงการเมืองเชิงอำนาจและการกลั่นแกล้งในระดับโลก

นาย Xi ได้เรียกร้องให้มีการสร้างโลกหลายขั้วที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบ พร้อมกับการส่งเสริมโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจที่เป็นประโยชน์และครอบคลุมอย่างทั่วถึง โดยชี้ให้เห็นว่านี่ยังเป็นทางเลือกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สำหรับทั้งสองฝ่ายในการบรรลุความสำเร็จร่วมกัน ตลอดจนในการส่งเสริมการพัฒนาและการฟื้นฟูของประเทศตน

จีนจะร่วมมือกับรัสเซียในการแบกรับความรับผิดชอบพิเศษในฐานะประเทศมหาอำนาจของโลก และสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ นาย Xi กล่าวเพิ่มเติม

นาย Feng Shaolei ผู้อำนวยการศูนย์รัสเซียศึกษาแห่ง East China Normal University ในเซี่ยงไฮ้ ชี้ให้เห็นว่า เช่นเดียวกับการเยือนในครั้งก่อน ๆ การเยือนรัสเซียของประธานาธิบดี Xi ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างมิตรภาพอันยาวนานและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งช่วยรักษาสันติภาพและเสถียรภาพทั้งในภูมิภาคและทั่วโลก

นาย Feng ได้เน้นย้ำว่า ทั้งสองประเทศสนับสนุนแนวทางการจัดการกิจการภายในและภายนอกประเทศของตนอย่างอิสระและไม่ขึ้นกับอิทธิพลภายนอก และยังเชื่อว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียทำหน้าที่เป็นหลักยึดที่มั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงระดับโลก

นาย Wang Yong ศาสตราจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่ง Peking University กล่าวว่า โลกกำลังเผชิญจุดเปลี่ยนที่สำคัญ โดยจีนและรัสเซียควรยกระดับความร่วมมือผ่านเวทีพหุภาคี เพื่อชี้นำการบริหารจัดการระดับโลกไปในทิศทางที่ถูกต้อง รวมถึงต่อต้านการกระทำเพียงฝ่ายเดียวและการกลั่นแกล้ง

นาย Wang กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับจีนและรัสเซีย การร่วมมือกันสร้างประชาคมโลกที่มีอนาคตร่วมกันของมนุษยชาติ พร้อมทั้งมีบทบาทในการส่งเสริมเสถียรภาพและพลังเชิงบวกแก่ประชาคมระหว่างประเทศ เป็นแนวทางที่มีวิสัยทัศน์และทรงคุณค่ากว่าการเผชิญหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์

สายสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่น

ประธานาธิบดี Xi ยกย่องมิตรภาพอันยาวนานในฐานะเพื่อนบ้านที่ดี และความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันว่าเป็นจุดเด่นของสายสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซีย พร้อมย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในปัจจุบันมีความมั่นใจ มั่นคง และยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นในยุคใหม่ นาย Putin เห็นพ้องในจุดยืนเดียวกัน โดยกล่าวว่าความสัมพันธ์นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันและความเสมอภาค ตลอดจนไม่สั่นคลอนต่อปัจจัยภายนอก

ในวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทั้งสองได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามและแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือทวิภาคีกว่า 20 ฉบับ ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ เช่น เสถียรภาพทางยุทธศาสตร์ระดับโลก การคงไว้ซึ่งอำนาจของกฎหมายระหว่างประเทศ การคุ้มครองการลงทุน เศรษฐกิจดิจิทัล มาตรการกักกันโรค และความร่วมมือด้านภาพยนตร์

ศาสตราจารย์ Feng เน้นย้ำว่า ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนภายในที่ทรงพลังที่สุดของความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซีย ในขณะที่ความร่วมมือดั้งเดิมในภาคส่วนพลังงาน อวกาศ และโครงสร้างพื้นฐานยังคงเป็นเสาหลักสำคัญ จีนและรัสเซียได้เร่งขยายความร่วมมือไปยังภาคส่วนใหม่ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล ชีวเวชศาสตร์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและระหว่างประชาชนก็ได้รับแรงผลักดันเช่นกัน ในปี 2023 ผู้นำทั้งสองได้ตกลงร่วมกันที่จะประกาศให้ปี 2024 และ 2025 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมระหว่างจีนกับรัสเซีย โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมหลายร้อยกิจกรรม เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ การฉายภาพยนตร์ และความร่วมมือทางวิชาการ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดในด้านความร่วมมือทางการศึกษา ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยในรัสเซียมากกว่า 200 แห่งมีการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน โดยมีนักศึกษาประมาณ 90,000 คนที่กำลังศึกษาภาษาดังกล่าว ในขณะเดียวกัน นักศึกษาจีนกว่า 40,000 คนกำลังศึกษาต่ออยู่ที่รัสเซีย

https://news.cgtn.com/news/2025-05-09/How-do-stable-China-Russia-ties-contribute-to-a-turbulent-world--1DdAJds4GT6/p.html

