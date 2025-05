CGTN: Cara hubungan China-Rusia yang stabil menyumbang kepada dunia yang bergejolak?

BEIJING, May 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sebuah saluran paip gas asli sepanjang 3,000 kilometer di Rusia dan 5,111 km di China mula beroperasi pada Disember tahun lalu, memberikan manfaat kepada kira-kira 450 juta orang di sepanjang laluannya.

Saluran paip gas asli laluan timur China-Rusia ini merupakan projek mercu tanda dalam kerjasama tenaga antara kedua-dua negara, namun hubungan antara kedua-dua negara jiran ini jauh lebih mendalam daripada itu.

Pada tahun 2024, perdagangan dua hala meningkat kepada $244.8 bilion, menjadikan China sebagai rakan perdagangan terbesar Rusia selama 15 tahun berturut-turut. Pada peringkat kepimpinan pula, kedua-dua ketua negara tersebut telah bertemu lebih daripada 40 kali dalam pelbagai majlis yang berlangsung selama ini.

Dalam menghadapi perubahan global yang tidak pernah berlaku sebelum ini, China dan Rusia terus memperkukuhkan kepercayaan politik bersama dan penyelarasan strategik, mengekalkan kerjasama rapat dalam hal ehwal antarabangsa dan menyumbang kepada kestabilan berharga serta tenaga positif ke dalam dunia yang bergelora, Presiden China Xi Jinping yang melawat memberitahu rakan sejawatannya dari Rusia, Vladimir Putin, di Moscow pada hari Khamis.

Xi tiba di Rusia pada hari Rabu untuk lawatan negara dan menghadiri sambutan yang menandakan ulang tahun ke-80 kemenangan dalam Perang Patriotik Besar Soviet Union.

Tonggak kestabilan

Xi menyeru China dan Rusia agar teguh mempertahankan hak dan kepentingan kedua-dua negara serta sejumlah besar negara membangun dalam menghadapi arus unilateralisme, politik kuasa dan tindakan buli pada peringkat global.

Beliau menekankan kepentingan mewujudkan dunia multipolar yang seimbang dan tersusun serta globalisasi ekonomi yang inklusif dan memberikan manfaat kepada semua pihak, dengan menyatakan bahawa pilihan ini tidak dapat dielakkan bagi kedua-dua negara untuk mencapai kejayaan bersama serta memajukan pembangunan dan pemulihan mereka sendiri.

China akan bekerjasama dengan Rusia untuk memikul tanggungjawab khas sebagai kuasa besar dunia dan anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, tambah Xi.

Feng Shaolei, pengarah Pusat Pengajian Rusia di East China Normal University di Shanghai, menegaskan bahawa lawatan Presiden Xi - seperti lawatannya ke Rusia sebelum ini - bertujuan untuk mengukuhkan persahabatan dan kerjasama strategik yang telah lama terjalin antara kedua-dua negara serta membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan di kedua-dua rantau dan dunia yang lebih luas.

Feng menekankan bahawa kedua-dua negara menyokong pendekatan bebas dan autonomi untuk menguruskan hal ehwal dalaman dan luaran mereka. Beliau juga percaya bahawa hubungan China-Rusia berfungsi sebagai peneguh yang stabil di tengah-tengah transformasi global.

Wang Yong, seorang profesor di Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Peking (Peking University), berkata dunia berada pada saat kritikal dan China serta Rusia harus meningkatkan kerjasama di bawah platform pelbagai hala untuk membimbing tadbir urus global ke arah yang betul dan menolak unilateralisme dan buli.

Bagi China dan Rusia, berganding bahu untuk membina komuniti dengan masa depan bersama untuk manusia dan menyumbang lebih kestabilan dan tenaga positif kepada masyarakat antarabangsa adalah jauh lebih bijak dan lebih bermakna daripada melibatkan diri dalam geopolitik, tambah Wang.

Hubungan yang kukuh

Memuji persahabatan kejiranan yang baik dalam jangka panjang serta kerjasama yang saling menguntungkan sebagai ciri utama hubungan dua hala, Presiden Xi menyatakan bahawa hubungan China-Rusia telah menjadi lebih yakin, stabil, dan teguh dalam era baharu. Putin turut bersetuju dengan pandangan tersebut, dengan mengatakan bahawa hubungan ini dibina berasaskan rasa saling menghormati dan kesaksamaan serta tidak terpengaruh oleh keadaan luaran.

Pada hari Khamis, kedua-dua presiden menyaksikan pemeteraian dan pertukaran lebih daripada 20 dokumen kerjasama dua hala, merangkumi bidang seperti kestabilan strategik global, menegakkan kuasa undang-undang antarabangsa, perlindungan pelaburan, ekonomi digital, kawalan kuarantin serta kerjasama dalam industri perfileman.

Profesor Feng menekankan bahawa kerjasama pragmatik kekal sebagai pemacu dalaman terkuat dalam hubungan antara China dengan Rusia. Walaupun bidang tradisional seperti tenaga, aeroangkasa dan infrastruktur terus menjadi tonggak utama, kedua-dua negara kini memperluaskan kerjasama ke sektor baharu termasuk ekonomi digital, bioperubatan serta pembangunan lestari.

Pertukaran budaya serta hubungan antara masyarakat juga semakin berkembang pesat. Pada tahun 2023, kedua-dua pemimpin bersetuju untuk menjadikan tahun 2024 dan 2025 sebagai Tahun Budaya China-Rusia, dengan melancarkan ratusan aktiviti pertukaran seperti pameran, tayangan filem serta kerjasama akademik.

Selain itu, kedua-dua pihak telah mencapai kemajuan yang mengagumkan dalam kerjasama pendidikan. Lebih daripada 200 universiti di Rusia kini menawarkan kursus bahasa Cina, dengan kira-kira 90,000 pelajar mempelajari bahasa tersebut. Sementara itu, lebih 40,000 pelajar dari China sedang melanjutkan pengajian mereka di Rusia.

