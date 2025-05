CGTN: כיצד קשרים יציבים בין סין לרוסיה תורמים לעולם סוער?

בייג'ינג, May 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

צינור גז טבעי המשתרע על פני 3,000 ק"מ ברוסיה ו-5,111 ק"מ בסין החל לפעול בדצמבר אשתקד, והועיל לכ-450 מיליון איש לאורך תוואיו.

צינור הגז הטבעי סין-רוסיה בנתיב המזרחי הוא פרויקט ציון דרך של שיתוף פעולה בתחום האנרגיה בין שתי המדינות, אך הקשרים בין שתי המדינות השכנות חורגים הרבה מעבר לכך.

בשנת 2024, הסחר הדו-צדדי עלה ל-244.8 מיליארד דולר, מה שהפך את סין לשותפת הסחר הגדולה ביותר של רוסיה במשך 15 שנים ברציפות. ברמת ההנהגה, שני ראשי המדינות נפגשו יותר מ-40 פעמים בהזדמנויות שונות במהלך השנים.

לנוכח שינויים גלובליים חסרי תקדים, סין ורוסיה העמיקו ללא הרף את האמון ההדדי הפוליטי והתיאום האסטרטגי, שמרו על שיתוף פעולה הדוק בעניינים בינלאומיים והזריקו יציבות יקרת ערך ואנרגיה חיובית לעולם סוער, כך אמר נשיא סין שי ג'ינפינג לעמיתו הרוסי ולדימיר פוטין במוסקבה ביום חמישי.

שי הגיע לרוסיה ביום רביעי לביקור ממלכתי ולהשתתף בחגיגות לציון 80 שנה לניצחון במלחמה הפטריוטית הגדולה של ברית המועצות.

עמוד תווך של יציבות

שי דחק בסין וברוסיה להגן בנחישות על הזכויות והאינטרסים של שתי המדינות ועל המספר העצום של המדינות המתפתחות מול הזרם הנגדי של החד-צדדיות ומעשי הכוח והבריונות בעולם.

הוא קרא לעולם רב-קוטבי שוויוני ומסודר ולגלובליזציה כלכלית מועילה ומכילה אוניברסלית, וציין שזו גם בחירה בלתי נמנעת עבור שני הצדדים להשיג הצלחה הדדית ולקדם את הפיתוח וההתחדשות שלהם.

סין תעבוד עם רוסיה כדי לשאת באחריות המיוחדת כמדינות מרכזיות בעולם וחברות קבועות במועצת הביטחון של האו"ם, הוסיף שי.

פנג שאוליי (Feng Shaolei), מנהל המרכז ללימודי רוסיה באוניברסיטת מזרח סין בשנגחאי, ציין כי ביקורו של הנשיא שי - כמו ביקוריו הקודמים ברוסיה - נועד לחזק את הידידות והשותפות האסטרטגית ארוכת השנים בין שתי המדינות, ולסייע בשמירה על השלום והיציבות הן באזור והן בעולם הרחב.

פנג הדגיש כי שתי המדינות תומכות בגישה עצמאית ואוטונומית לניהול ענייניהן הפנימיים והחיצוניים, והוא מאמין שיחסי סין-רוסיה משמשים עוגן מייצב בתוך השינוי הגלובלי.

וואנג יונג (Wang Yong), פרופסור בבית הספר ללימודים בינלאומיים באוניברסיטת פקין, אמר כי העולם נמצא ברגע קריטי, וסין ורוסיה צריכות להגביר את שיתוף הפעולה תחת פלטפורמות רב-צדדיות כדי להנחות את הממשל העולמי בכיוון הנכון ולהדוף את החד-צדדיות והבריונות.

עבור סין ורוסיה, שילוב ידיים כדי לבנות קהילה עם עתיד משותף לאנושות ולתרום יותר יציבות ואנרגיה חיובית לקהילה הבינלאומית הוא הרבה יותר חכם ומשמעותי מאשר עיסוק בגיאופוליטיקה, הוסיף וואנג.

קשרים גמישים

הנשיא שי שיבח ידידות ארוכת טווח ושכנות טובה ושיתוף פעולה מועיל הדדי כמאפיינים מובהקים של היחסים הבילטרליים, וציין כי יחסי סין-רוסיה הפכו בטוחים, יציבים ועמידים יותר בעידן החדש. פוטין הדהד את התחושה ואמר כי היחסים בנויים על כבוד הדדי ושוויון ואינם מושפעים מנסיבות חיצוניות.

שני הנשיאים היו עדים ביום חמישי לחתימה והחלפה של למעלה מ-20 מסמכי שיתוף פעולה בילטרליים, המכסים תחומים כמו יציבות אסטרטגית גלובלית, שמירה על סמכות החוק הבינלאומי, הגנה על השקעות, כלכלה דיגיטלית, הסגר ושיתוף פעולה בסרטים.

פרופסור פנג הדגיש כי שיתוף פעולה פרגמטי נותר המניע הפנימי החזק ביותר של השותפות בין סין לרוסיה. בעוד שתחומים מסורתיים כמו אנרגיה, תעופה וחלל ותשתיות נותרו עמודי תווך מרכזיים, שתי המדינות מרחיבות את שיתוף הפעולה למגזרים מתפתחים כולל כלכלה דיגיטלית, ביו-רפואה ופיתוח ירוק.

חילופי תרבות ואנשים צברו גם הם תאוצה. בשנת 2023, שני המנהיגים הסכימו להפוך את 2024 ו-2025 לשנות התרבות של סין-רוסיה, והשיקו מאות פעילויות חילופין כגון תערוכות, הקרנות סרטים ושיתופי פעולה אקדמיים.

נוסף על כך, שני הצדדים עשו צעדים מרשימים בשיתוף פעולה חינוכי. יותר מ-200 אוניברסיטאות ברוסיה מציעות כיום קורסים בשפה הסינית, וכ-90,000 סטודנטים לומדים את השפה. בינתיים, למעלה מ-40,000 סטודנטים סינים לומדים ברוסיה.

