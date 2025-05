CGTN : Comment la stabilité des relations sino-russes contribue-t-elle à apaiser un monde en proie aux turbulences ?

PÉKIN, 10 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mis en service en décembre dernier, un gazoduc couvrant une distance de 3 000 kilomètres en Russie et de 5 111 km en Chine dessert aujourd’hui près de 450 millions de personnes tout au long de son parcours.

Si le gazoduc Chine-Russie de la route de l’Est constitue un exemple phare de coopération énergétique entre les deux pays voisins, les liens qui les unissent s’étendent bien au-delà de ce seul projet.

En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont en effet représenté un total de 244,8 milliards de dollars, faisant ainsi de la Chine le premier partenaire commercial de la Russie depuis 15 années consécutives. S’agissant de leurs relations au plus haut niveau, les deux chefs d’État se sont rencontrés plus de 40 fois à diverses occasions au fil des années.

Face à des bouleversements mondiaux sans précédent, la Chine et la Russie n’ont eu de cesse de renforcer leur confiance politique mutuelle et leur coordination stratégique, de maintenir une coopération étroite en matière d’affaires internationales, et d’insuffler une précieuse stabilité ainsi qu’une énergie positive dans une conjoncture mondiale agitée, a indiqué jeudi le Président chinois Xi Jinping à son homologue russe Vladimir Poutine à l’occasion d’un passage à Moscou.

Arrivé en Russie mercredi dernier pour une visite d’État, Xi Jinping assistera aux célébrations du 80e anniversaire de la victoire de l’Union soviétique dans la Grande Guerre patriotique.

Un pilier de stabilité

Xi Jinping a exhorté la Chine et la Russie à défendre avec détermination les droits et les intérêts des deux nations et des nombreux pays en voie de développement face au contre-courant de l’unilatéralisme et aux actes de politique de puissance et d’intimidation dans le monde.

Il a appelé à un monde multipolaire égalitaire et ordonné, ainsi qu’à une mondialisation économique universellement bénéfique et inclusive, tout en soulignant qu’il s’agissait également d’un choix inéluctable pour les deux parties pour parvenir à un succès mutuel et stimuler leur propre développement et redynamisation.

La Chine coopérera avec la Russie afin d’assumer la responsabilité particulière qui incombe aux deux nations en tant que grands pays du monde et membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, a ajouté Xi Jinping.

Feng Shaolei, directeur du Centre d’études russes de l’Université normale de Chine orientale à Shanghai, a indiqué que cette visite du président chinois – à l’instar de ses précédents voyages en Russie – visait à renforcer l’amitié établie de longue date des deux pays et le partenariat stratégique qui les unit, mais aussi à contribuer au maintien de la paix et de la stabilité dans cette région du monde et à l’échelle planétaire.

Il a souligné que les deux pays prônaient une approche indépendante et autonome de la gestion de leurs affaires intérieures et extérieures, et s’est dit convaincu que les relations sino-russes constituaient un point d’ancrage stabilisateur dans un contexte de transformation mondiale.

Wang Yong, professeur à l’École d’études internationales de l’Université de Pékin, a observé que le monde se trouvait aujourd’hui à un moment critique et que la Chine et la Russie devaient par conséquent intensifier leur coopération au sein des instances multilatérales afin d’orienter la gouvernance mondiale dans la bonne direction et de lutter contre l’unilatéralisme et l’intimidation.

Pour la Chine et la Russie, le fait de bâtir conjointement une collectivité à l’avenir commun au profit de l’humanité et d’apporter davantage de stabilité et d’énergie positive à la communauté internationale constitue une démarche bien plus avisée et pertinente que le fait de s’engager dans des considérations géopolitiques, a-t-il ajouté.

Des liens solides

Saluant les relations pérennes de bon voisinage et d’amitié entre les deux pays et la coopération mutuellement bénéfique comme caractéristiques distinctives de leurs relations bilatérales, le Président Xi Jinping a en outre souligné que les relations sino-russes étaient devenues plus confiantes, plus stables et plus résilientes dans cette nouvelle phase. Le Président Poutine a fait écho à ce sentiment en affirmant que cette relation était fondée sur le respect mutuel et l’égalité, sans subir les influences de circonstances extérieures.

Jeudi, les deux présidents ont assisté à la signature et à l’échange de plus de 20 documents de coopération bilatérale couvrant des domaines tels que la stabilité stratégique mondiale, le respect de l’autorité du droit international, la protection des investissements, l’économie numérique, les mesures de mise en quarantaine ainsi que la coopération cinématographique.

Le professeur Feng a également souligné le fait que la coopération pragmatique demeurait le principal moteur interne du partenariat sino-russe. Si les secteurs traditionnels de l’énergie, l’aérospatiale et les infrastructures restent des piliers essentiels, les deux pays étendent actuellement leur coopération à des secteurs émergents tels que l’économie numérique, la biomédecine ou le développement vert.

Les échanges culturels et interpersonnels ont également gagné en importance. En 2023, les deux dirigeants sont convenus de faire de 2024 et 2025 les Années de la culture Chine-Russie en procédant au lancement de centaines d’activités d’échange telles que des expositions, des projections de films et des collaborations universitaires.

Par ailleurs, les deux parties ont réalisé d’impressionnants progrès en matière de coopération dans le domaine pédagogique. C’est ainsi que plus de 200 universités russes proposent désormais des cours de chinois et que quelque 90 000 étudiants étudient cette langue en Russie. Par ailleurs, ce sont aujourd’hui plus de 40 000 étudiants chinois qui poursuivent leurs études en Russie.

