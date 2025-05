PHILIPPINES, May 10 - Press Release

May 9, 2025 Sen. Raffy slams gender-related discrimination at a local food company Sen. Idol Raffy Tulfo deplored the discrimination among women workers at the bread and pastries section of MLM Foods Inc. located in Muntinlipa City which he visited last May 7 for a random inspection as the Vice Chairperson of the Senate Committee on Labor and Employment. "Isa ito sa mga kumpanya na ginawan ko ng random inspection habang naka-recess ang Senado base na rin sa sumbong na inilapit sa kanya ng mga manggagawa roon," he said. "Pagdating sa bakery section ng kumpanya, dito ko aktwal na nakumpirma ang tahasang pang-aapi sa mga babaeng empleyado nila. "Ang mga lalaki na mga manggagawa ay maayos ang trato at tama ang mga sweldo pati benepisyong natatanggap, samantalang ang mga babaeng manggagawa naman ay pakyawan at kinakailangang kumayod ng hanggang labintatlong oras upang makamit ang minimum wage kada araw," he added. Tulfo also found out that women pay for their uniforms while men's uniforms are free of charge. Likewise, he shared that the holidays for female employees are not paid unlike with men. "Maliwanag na ito ay isang malaking diskriminasyon sa mga manggagawang babae sa nasabing kumpanya," said he. According to Article 133 of the Labor Code of the Philippines, as amended, "It shall be unlawful for any employer to discriminate against any woman employee with respect to terms and conditions of employment solely on account of her sex." Likewise, discrimination include "payment of a lesser compensation, including wage, salary or other form of remuneration and fringe benefits, to a female employee as against a male employee, for work of equal value..." Tulfo is set to hold a consultative meeting on May 13, 1PM, about this issue and other labor-related concerns he encountered with his random inspections on different companies and establishments facing complaints. Sen. Raffy, sinita ang diskriminasyon sa babaeng manggagawa sa isang kumpanya ng pagkain Sinita ni Sen. Idol Raffy Tulfo ang diskriminasyon sa mga kababaihang manggagawa sa bread and pastries section ng MLM Foods Inc. sa Muntinlupa City na binisita niya noong Mayo 7 para sa random na inspeksyon bilang Vice Chairperson ng Senate Committee on Labor and Emoloyment. "Isa ito sa mga kumpanya na ginawan ko ng random inspection habang naka-recess ang Senado base na rin sa sumbong na inilapit sa kanya ng mga manggagawa roon," saad nya. "Pagdating sa bakery section ng kumpanya, dito ko aktwal na nakumpirma ang tahasang pang-aapi sa mga babaeng empleyado nila. "Ang mga lalaki na mga manggagawa ay maayos ang trato at tama ang mga sweldo pati benepisyong natatanggap, samantalang ang mga babaeng manggagawa naman ay pakyawan at kinakailangang kumayod ng hanggang labintatlong oras upang makamit ang minimum wage kada araw," dagdag niya. Napagalaman din ni Tulfo na ang mga uniporme ng mga kababaihan ay pinababayaran din sa kanila samantalang sa mga lalaking empleyado ay libre ang mga ito. Wala ring bayad ang holiday sa mga kababaihan samantalang sa mga kalalakihan ay mayroon, ayon kay Tulfo. Saad niya: "Maliwanag na ito ay isang malaking diskriminasyon sa mga manggagawang babae sa nasabing kumpanya." Ayon sa Article 133 ng Labor Code of the Philippines, as amended, "It shall be unlawful for any employer to discriminate against any woman employee with respect to terms and conditions of employment solely on account of her sex." At ang mga pamamaraan ng diskriminasyon ay "payment of a lesser compensation, including wage, salary or other form of remuneration and fringe benefits, to a female employee as against a male employee, for work of equal value..." Magsasagawa ng consultative meeting si Sen. Idol sa May 13, 1PM kasama ang labor stakeholders kung saan tatalakayin niya ang mga problemang ito at iba pang labor-related issue na nakita niya sa nga ginawang random inspections.

