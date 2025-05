Theriva Biologics anuncia el cierre de una oferta pública de 7,5 millones de dólares

ROCKVILLE, Maryland, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theriva Biologics (NYSE American: TOVX), («Theriva» o la «empresa»), una empresa diversificada en fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia, ha anunciado hoy el cierre de su oferta pública de «mejores esfuerzos razonables» previamente anunciada de 6.818.180 acciones ordinarias (o warrants prefinanciados en su lugar) y warrants para la compra de hasta 6.818.180 acciones ordinarias a un precio de oferta combinado de 1,10 dólares por acción y warrant adjunto (la «oferta»). La empresa recibió unos ingresos brutos totales de, aproximadamente, 7,5 millones de dólares, antes de deducir los honorarios del agente colocador y otros gastos de la oferta, en el supuesto de que no se ejercieran los warrants. Los warrants tienen un precio de ejercicio de 1,10 dólares por acción, se convirtieron en ejercitables inmediatamente después de su emisión y expiran a los cinco años de la fecha de emisión.

La empresa tiene la intención de utilizar el producto neto de esta oferta, principalmente, para aumentar el capital circulante y fines corporativos generales, incluyendo investigación y desarrollo, y aumento de la producción. La empresa también podría utilizar parte del producto neto para invertir o adquirir otros productos, negocios o tecnologías, aunque en la actualidad no tiene compromisos ni acuerdos en relación con tales inversiones o adquisiciones.

A.G.P./Alliance Global Partners actuó como agente colocador único de la oferta.



Los valores descritos anteriormente se ofrecieron de conformidad con una declaración de registro en el Formulario S-1 (n.º de expediente 333-283722), presentada anteriormente ante la Comisión de Bolsa y Valores (la «SEC») el 10 de diciembre de 2024, en su versión modificada, la cual fue declarada efectiva por la SEC el 7 de mayo de 2025. La oferta se realizó únicamente mediante un folleto informativo que forma parte de la declaración de registro vigente relativa a la misma. Se ha presentado a la SEC el folleto definitivo relativo a la oferta. Podrán obtenerse ejemplares electrónicos del folleto definitivo en el sitio web de la SEC, http://www.sec.gov, o poniéndose en contacto con A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, Nueva York, NY 10022, por teléfono llamando al (212) 624-2060 o enviando un correo electrónico a prospectus@allianceg.com.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de valores, ni se realizará ninguna venta de valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o calificación en virtud de las leyes sobre valores de cualquiera de dichas jurisdicciones.

Acerca de Theriva Biologics, Inc.

Theriva™ Biologics (NYSE American: TOVX) es una empresa diversificada de fase clínica que desarrolla terapias diseñadas para tratar el cáncer y enfermedades relacionadas en áreas de gran carencia. Theriva Biologics, S.L., filial de la empresa, ha estado desarrollando una nueva plataforma de adenovirus oncolíticos diseñada para la administración intravenosa, intravítrea y antitumoral con el fin de desencadenar la muerte de las células tumorales, mejorar el acceso de las terapias oncológicas coadministradas al tumor y promover una respuesta antitumoral sólida y sostenida por parte del sistema inmunitario del paciente. Los principales candidatos en fase clínica de la empresa son: (1) VCN-01 (zabilugene almadenorepvec), un adenovirus oncolítico diseñado para replicarse de forma selectiva y agresiva dentro de las células tumorales, y para degradar la barrera del estroma tumoral que sirve de importante barrera física e inmunosupresora al tratamiento del cáncer; (2) SYN-004 (ribaxamasa), diseñado para degradar ciertos antibióticos betalactámicos intravenosos de amplio uso dentro del tracto gastrointestinal (GI) para evitar daños en el microbioma, limitando así el crecimiento excesivo de organismos patógenos como los ERV (enterococos resistentes a la vancomicina) y reduciendo la incidencia y la gravedad de la enfermedad aguda de injerto contra huésped (EICH aguda) en receptores de trasplantes alogénicos de células hematopoyéticas (TCH); y (3) SYN-020, una formulación oral recombinante de la enzima fosfatasa alcalina intestinal (FAI) producida en condiciones GMPc y destinada a tratar enfermedades GI tanto locales como sistémicas. Para obtener más información, consulte el sitio web de Theriva Biologics en www.therivabio.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse por términos como «puede», «debería», «potencial», «continuar», «se espera», «se anticipa», «pretende», «planea», «cree», «estima» y expresiones similares. Estas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones de la dirección en la fecha de este comunicado de prensa y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de predecir y podrían provocar que los resultados reales difirieran sustancialmente de las expectativas y suposiciones con respecto a las establecidas o implícitas en cualquier declaración prospectiva. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones relativas al uso previsto del producto obtenido de la oferta. La empresa no se compromete a actualizar públicamente ninguna de las proyecciones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros u otros motivos, salvo que así lo exija la ley. Los factores importantes que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los de las declaraciones prospectivas se exponen en el folleto relativo a la oferta presentado a la Comisión de Bolsa y Valores, bajo el título «Factores de riesgo». También debe considerar detenidamente los riesgos e incertidumbres descritos en la sección «Factores de riesgo» del informe anual de la empresa en el formulario 10-K correspondiente al ejercicio fiscal cerrado a 31 de diciembre de 2024, presentado por la empresa a la SEC el 6 de marzo de 2025, y otros documentos presentados por la empresa a la SEC de forma periódica, incluidos los formularios 10-Q presentados por la empresa ante la SEC que se incorporan por referencia a los mismos. La empresa no asume ninguna obligación ni compromiso de publicar actualizaciones o revisiones de ninguna declaración prospectiva destinada a reflejar los cambios en las expectativas o en los acontecimientos, condiciones o circunstancias en los que se basa dicha declaración.

Relaciones con los inversores:

Kevin Gardner

LifeSci Advisors, LLC

kgardner@lifesciadvisors.com

617-283-2856

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.