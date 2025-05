Placements AGF annonce une proposition de changements concernant des objectifs de placement

TORONTO, 09 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (« Placements AGF ») (TSX:AGF.B) a annoncé aujourd’hui une proposition de changements concernant les objectifs de placement de la Catégorie Revenu à court terme AGF et du Fonds d’actions mondiales Croissance durable AGF, sous réserve de l’approbation des porteurs de titres.

Proposition de changements concernant des objectifs de placement

Au cours des assemblées extraordinaires des porteurs de titres qui sont prévues pour le 26 juin 2025, sous réserve du prolongement ou de l'ajournement de telles assemblées, les porteurs de titres de chacun des fonds, la Catégorie Revenu à court terme AGF et le Fonds d’actions mondiales Croissance durable AGF, seront appelés à approuver des changements proposés pour l’objectif de placement de chaque fonds :

Fonds Objectif de placement actuel Objectif de placement proposé Catégorie Revenu à court terme AGF L’objectif de l’OPC est de maximiser le revenu sans porter atteinte au capital et à la liquidité. L’OPC investit principalement dans des effets à court terme, des titres garantis par des gouvernements et du papier de sociétés ayant obtenu au moins la note A. L’objectif de l’OPC est de maximiser le revenu sans porter atteinte au capital et à la liquidité. L’OPC investit principalement dans des effets du marché monétaire canadien, comme les bons du Trésor canadien. Fonds d’actions mondiales Croissance durable AGF L’objectif de placement de l’OPC est d’obtenir la plus-value du capital à long terme en investissant principalement, à l’échelle mondiale, dans un portefeuille diversifié de titres de participation qui cadrent avec son concept de développement durable. L’objectif de placement de l’OPC est de procurer une plus-value du capital à long terme en investissant dans des sociétés ayant une incidence positive sur le plan de la durabilité grâce aux solutions qu’elles procurent à l’égard des principaux enjeux liés au développement durable.



S’ils sont approuvés, les objectifs de placement proposés pour ces fonds devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2025 ou vers cette date. Abstraction faite de l’obtention d’une approbation des porteurs de titres, Placements AGF peut toutefois reporter l’entrée en vigueur d’un changement concernant l’objectif de placement d’un fonds, ou choisir de ne pas apporter de changement, si Placements AGF détermine qu’une telle décision sert les intérêts des porteurs de titres du fonds en question.

Si les changements proposés pour les objectifs de placement de la Catégorie Revenu à court terme AGF et du Fonds d’actions mondiales Croissance durable AGF sont approuvés et mis en vigueur, les stratégies de placement de la Catégorie Revenu à court terme AGF et du Fonds d’actions mondiales Croissance durable AGF devraient être modifiées.

Des renseignements supplémentaires sur les changements proposés concernant les objectifs de placement, y compris les questions relatives à l’impôt fédéral canadien, seront fournis dans la circulaire d’information des fonds visés. En prévision des assemblées extraordinaires, un document de préavis et d’accès sera expédié par la poste aux porteurs de titres inscrits au 12 mai 2025. Ce document énoncera les différents moyens par lesquels les porteurs de titres pourront obtenir une copie de la circulaire d’information.

Des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être reliés aux fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) ni par aucun autre organisme d’assurance-dépôts du gouvernement. Rien ne garantit qu’un fonds pourra maintenir une valeur liquidative fixe ou que le plein montant de vos placements dans un fonds vous sera retourné. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur ne se reproduira pas nécessairement.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant plus de 51 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 815 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Au sujet de Placements AGF

Placements AGF est un groupe de filiales en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, un émetteur assujetti au Canada. Les filiales de Placements AGF sont Placements AGF Inc. (PAGFI), AGF Investments America Inc. (AGFA), AGF Investments LLC (AGFUS) et AGF International Advisors Company Limited (AGFIA). Le terme Placements AGF peut faire référence à une ou à plusieurs de ces filiales ou à toutes ces filiales conjointement. Ce terme est utilisé pour plus de commodité et ne décrit pas précisément les sociétés distinctes qui gèrent chacune leurs propres affaires.

Les entités qui font partie de Placements AGF ne fournissent des services de conseils en placement ou n’offrent des fonds de placement que dans le territoire où la société ou les produits en question sont inscrits ou encore où la société est autorisée à fournir ces services.

Placements AGF Inc. est une filiale en propriété exclusive de La Société de Gestion AGF Limitée, et procure des services de gestion et de conseil en matière de fonds communs de placement au Canada.

Les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante pour de plus amples renseignements :

Amanda Marchment

Directrice attitrée, Service des communications de l’entreprise

416-865-4160

amanda.marchment@agf.com

