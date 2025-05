Nelipak® Healthcare Packaging expande operaciones en Costa Rica

El nuevo sitio de producción mejorará la capacidad operativa y las capacidades técnicas de Nelipak para apoyar el centro de ciencias biológicas de Costa Rica

CRANSTON, Rhode Island, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nelipak® Corporation (“Nelipak®”), un proveedor líder global de soluciones de empaque para el sector de salud para dispositivos médicos, diagnóstico, administración de medicamentos farmacéuticos y otras aplicaciones exigentes, anunció que establecerá un nuevo sitio de producción de empaques en Grecia, Alajuela, Costa Rica. Nelipak® opera en Costa Rica desde 2012 proporcionando bandejas termoformadas, tarjetas de montaje troqueladas y otros productos para la creciente comunidad de fabricación de dispositivos médicos. El nuevo sitio, que se espera que abra a mediados de 2026, expandirá y mejorará la capacidad operativa y las capacidades técnicas de Nelipak en Costa Rica para apoyar el crecimiento de los clientes en Costa Rica y en toda la región del Caribe y América Central.

"Estamos muy contentos de anunciar otra gran inversión en nuestra presencia operativa global para apoyar a los clientes a nivel global, regional y local", dijo Pat Chambliss, director ejecutivo de Nelipak. "Costa Rica es un centro importante y en crecimiento para la fabricación de dispositivos médicos y esta inversión demuestra nuestro compromiso de servir a los clientes de la región con una producción local de talla mundial".

El nuevo sitio, ubicado en Costa Rica Green Valley, incluirá una nueva construcción industrial Clase A de 60,000 pies cuadrados que será construido conforme con las especificaciones de Nelipak® por el socio del sector Portafolio Inmobiliario. El sitio contará con la certificación ISO 13485 e incluirá un área de fabricación de salas limpias ISO-7.

“Nos complace dar la bienvenida a la empresa multinacional a Costa Rica Green Valley. El inicio de su construcción marca un paso importante en la consolidación de nuestro proyecto como ecosistema ideal para empresas líderes mundiales. Nos enorgullece ser parte del crecimiento de Nelipak en Costa Rica y continuar impulsando proyectos que combinan innovación, sostenibilidad y desarrollo de clase mundial ", dijo Roberto Argüello, director de proyectos de Portafolio Inmobiliario.

Las capacidades de producción en el sitio incluirán termoformado de calibre delgado para bandejas y blísteres de dispositivos médicos; termoformado de calibre pesado para tinas y bandejas de embutición profunda, y tarjetas e insertos de bolsas troqueladas. El sitio también ofrecerá un espacio de almacenamiento ampliado para apoyar el almacenamiento local y la distribución de la línea integral de productos de empaque flexible para el cuidado de la salud de Nelipak. El sitio también permitirá la futura expansión del edificio para cumplir con los requisitos de capacidad y expansión de capacidades.

Acerca de Nelipak®

Nelipak® es un proveedor global líder de soluciones de empaque para el sector de salud, incluyendo empaques rígidos y flexibles con barrera estéril para dispositivos médicos, diagnósticos, administración de medicamentos farmacéuticos y otras aplicaciones exigentes. Para apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras de empaque sostenible, Nelipak® ofrece diseño interno, creación de prototipos, herramientas, simulación, validación, laboratorio y otros servicios de valor agregado, así como una línea de equipos de sellado de bandejas. Con 1400 empleados y 11 sitios en todo el mundo, incluidos 6 en América del Norte (EE. UU., Costa Rica, Puerto Rico) y 5 en Europa (Irlanda, Países Bajos, Reino Unido), Nelipak® se compromete a ofrecer calidad, servicios y experiencia del cliente superiores mediante fabricación en salas limpias de talla mundial. Para más información visite, www.nelipak.com.

Contacto de Marketing de Nelipak®: Seán Egan Directora de marketing global Nelipak® +353-91-709-163 sean.egan@nelipak.com Contacto de Prensa: Jordan Bouclin SVM Public Relations 401-490-9700 jordan.bouclin@svmpr.com

