BTCC取引所、暗号資産業界のインフルエンサーを集めたTOKEN2049ヨットパーティーを開催！

ビルニュス、リトアニア, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号資産取引所BTCCは、2025年5月2日にTOKEN2049 Dubai終了後、業界を代表する著名インフルエンサーを招いたVIP限定のヨットパーティーを開催しました。当イベントは、アラビア海に面したドバイハーバーをバックに開催され、暗号資産業界の主要コンテントクリエイターたちがリラックスした雰囲気で交流できるネットワーキングの場となりました。





本発表に伴う報道の抜粋は、このリンクをクリックして閲覧可能

当該招待制ヨットパーティーには、暗号資産業界で影響力のあるトップクラスのKOLらが集結。集まったKOLは各種SNSで合計数百万人のフォロワーを誇ります。ゲストは快晴の中、海上クルージングを満喫。ライブDJの音楽が作り出すエネルギッシュな雰囲気が、オープンな会話とネットワーキングを促しました。

BTCCのビジネス開発責任者、エリック氏は「当パーティーの目的は、チャートや画面を超えた"意味のある瞬間"を創出することです。このヨットパーティーは単なる祝賀会ではありません。オンライン上のつながりをリアルな人間関係に発展させ、競争優位性を得られるようなアイデアを交換するための場所なのです」と述べました。

当イベントでは、ドバイハーバー沿いでスリリングなジェットスキーセッション、ライブDJパフォーマンス、そしてドバイを代表する高級レストラン『Umi Kei at Jumeirah Marsa Al Arab』のオーナーシェフ西村氏による洗練された日本料理が提供されました。夕暮れ時には、ドバイハーバーを眺めながらのクルージングが行われ、ネットワーキングに幻想的な風景を添えました。

従来のカンファレンス形式とは異なり、当ヨットパーティーでは暗号資産業界の著名な人物らがリラックスした雰囲気の中、市場動向や技術革新、暗号資産の未来について率直な意見交換を行うことができました。

BTCC取引所は、業界カンファレンスに併せたイベントを通じて、常にコミュニティとのつながりを育むことに尽力してきました。ヨットパーティーや砂漠ツアーといった特殊な環境にコンテントクリエイターたちを集めることで、有意義な交流の場を設けることができ、同取引所は暗号資産業界の信頼できる取引所としての地位を確立しつつあります。

TOKEN2049 Dubaiの閉幕とともに、これら体験やカンファレンス会場で築かれた人間関係はオンライン上でも継続し、協力関係を創出することで、最終的には取引所のサービスをさらにユーザー目線で改善していくことでしょう。

【BTCC取引所について】

BTCC取引所は、2011年6月に設立された暗号資産取引所です。信頼性が高く、誰もが利用できる取引所を目指して、90の国と地域でサービスを提供しております。300万人以上のユーザーに利用されており、おかげさまでグローバル規模で多くの暗号資産愛好家の方々から支持を受けております。弊社はプラットフォームの安全性に特に力を入れており、取引の安定性やコールドウォレットなどはもちろん、13年間無事故で運営を続けております。

BTCC取引所は、公式HPや公式LINEアカウント等から日本語でのお問い合わせに対応しております。また、定期的に各SNSにて相場情報、暗号資産のニュース、またキャンペーン情報などを更新しています。

BTCC取引所の最新情報は、公式SNSよりご確認ください。

【BTCC取引所 プレスリリースシェアキャンペーン】

上記記事を読み、下記タスクを実施した方から抽選で毎月5名様に20USDTをプレゼントします。

タスク:

【会社概要】

社名:BTCC取引所

設立:2011年

URL:https://www.btcc.com/ja-JP

上記プレスリリースに関するお問い合わせは、press@btcc.com までご連絡ください。

