ハット8 (Hut 8)、2025年第1四半期の決算を発表

ASICフリートのアップグレードにより前四半期比でハッシュレートが79%上昇し、フリート効率が37%改善

アメリカン・ビットコイン (American Bitcoin) の立ち上げにより、ハット8の統合エネルギーインフラプラットフォームとしての進化が加速

業績発表のハイライト

マイアミ発 , May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 電力、デジタルインフラ、コンピューティングを統合したエネルギーインフラプラットフォームであり、ビットコインマイニングや高性能コンピューティングなど、エネルギー集約型の次世代ユースケースを推進しているハット8コーポレーション (Hut 8 Corp.) (NASDAQ | TSX: HUT) (「ハット8」または「同社」) は本日、2025年第1四半期の財務業績を発表した。

ハット8のCEOであるアッシャー・ジェヌート (Asher Genoot) は次のように述べている。「2025年第1四半期は、ハット8が統合エネルギーインフラプラットフォームとして進化する上で重要な進展を遂げた四半期でした。 業績に反映されているように、第1四半期は意図的かつ必要な投資フェーズでした。 この取り組みの成果は、今後の数四半期でさらに目に見えるものになると確信しています。

ASICフリートの大規模なアップグレードを含めた規律ある投資と実行の期間の後、産業規模のビットコインマイニングと戦略的なビットコイン蓄積のみに焦点を当てた、ハット8の過半数所有子会社であるアメリカン・ビットコインを立ち上げました。 アメリカン・ビットコインの立ち上げにより可能となった効率的な資本配分の枠組みは、ハイパフォーマンスコンピューティングのような資本コストの低い事業を拡大する当社の能力を強化するものです。 2025年3月31日現在、当社では約10,800メガワットの処理能力を開発中であり、10,264のビットコインを備蓄していることから、規律ある成長のために十分なポジションと資本を有していると確信しています。 また、アメリカン・ビットコインの所有により、ビットコインへのエクスポージャーを維持しつつ、株主価値の創造を目的とした新たな手段を確立しました。

この基盤の上に、ベガの通電、リバーベンドでの初期の敷地工事、公益事業規模の電力ポートフォリオの開発など、売上高を成長させるための潜在的触媒を推進することで、2025年ロードマップの遂行を続けています。 これらの取り組みにより、次世代デジタルインフラ市場で永続的なリーダーシップを築きながら、目先のキャッシュフローを生み出す能力をさらに加速させることができると確信しています」。

2025年第1四半期ハイライト

電力

デジタルインフラ

コンピューティング

資本戦略とバランスシート

Key Performance Indicators

(1 ) Cost to mine a Bitcoin (or weighted average cost to mine a Bitcoin) is calculated as the sum of total all-in electricity expense (excluding hosted facilities) divided by Bitcoin mined during the respective periods and includes our net share of the King Mountain JV.

(2 ) Cost to mine a Bitcoin (or weighted average cost to mine a Bitcoin) is calculated as the sum of total all-in electricity expense and hosting expense divided by Bitcoin mined during the respective periods and includes our net share of the King Mountain JV.

(3 ) Weighted average revenue per Bitcoin mined is calculated as the sum of total self-mining revenue divided by Bitcoin mined during the respective periods and includes our net share of the King Mountain JV. For the quarter ended March 31, 2024 the weighted average revenue per Bitcoin mined includes one month of activity from discontinued operations at our Drumheller site.

(4 ) Bitcoin mined includes our net share of the King Mountain JV and excludes discontinued operations from our Drumheller site. Bitcoin mined excluding our net share of the King Mountain JV was 135 and 592 for the three months ended March 31, 2025 and 2024, respectively.

(5 ) Energy capacity under management (mining) represents the total power capacity related to Bitcoin Mining infrastructure, including self-mining sites, ASIC Colocation agreements, and Managed Services agreements.

(6 ) Total energy capacity under management includes (i) energy capacity under management (mining) and (ii) all energy-related assets including Power Generation, CPU Colocation infrastructure, and non-operational sites.