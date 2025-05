Indice phosphore : en 2024, un quart des importations de l’UE provenaient de Russie

L’Union européenne a importé des engrais phosphorés et du phosphate en provenance de Russie pour près d’un milliard d’euros en 2024, soit 25 % de ses importations totales, selon une analyse de la société de services environnementaux Ragn-Sells

STOCKHOLM, 09 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Selon une analyse réalisée à partir des données d’importation de la Direction générale de l’agriculture et du développement rural (DG AGRI), en 2024 les entreprises des pays de l’UE ont acheté à des pays tiers divers engrais phosphorés et phosphates pour une valeur totale de 3,97 milliards d’euros. À hauteur de 989 millions d’euros, les importations russes ont représenté 25 % du total.

« Une telle dépendance vis-à-vis des importations de phosphore, simplement pour produire assez de nourriture, fragilise l’UE. L’Europe doit reprendre la main sur son approvisionnement alimentaire, en commençant par valoriser le phosphore contenu dans ses boues d’épuration. Première étape : lever l’interdiction obsolète qui empêche l’utilisation du phosphore issu de déchets dans l’alimentation animale », déclare Pär Larshans, directeur du développement durable chez Ragn-Sells Group.

Parce qu’il constitue l’un des nutriments clés des engrais minéraux et de l’alimentation animale, le phosphore est essentiel à la production agricole mondiale. L’unique mine de phosphate active dans l’UE couvre seulement 5 à 10 % des besoins des exploitations agricoles, rendant les 27 États membres fortement dépendants des importations pour maintenir leur production alimentaire. C’est pourquoi l’UE classe le phosphore parmi les matières premières critiques depuis plus de dix ans.

Selon l’analyse, la Russie reste le deuxième partenaire de l’UE pour les importations de phosphore, malgré les efforts déployés dans le but d’entraver son économie de guerre. Les engrais ne sont pas soumis aux sanctions européennes afin d’éviter toute pénurie alimentaire. Le Maroc, qui détient les plus grandes réserves mondiales connues de phosphate, est le principal fournisseur de l’UE. En 2024, ses ventes aux entreprises européennes ont dépassé 1,4 milliard d’euros.

Les boues d’épuration, résidus solides issus du traitement des eaux usées, contiennent de fortes concentrations de phosphore. Toutefois, si ce phosphore peut être récupéré et utilisé comme engrais sur les terres agricoles, son utilisation dans l’alimentation animale reste interdite. Cette interdiction visait principalement à éviter la propagation de l’ESB (maladie de la vache folle) via l’alimentation animale, mais elle est aujourd’hui dépassée grâce aux techniques modernes. L’incinération des boues permet de détruire les agents pathogènes avant l’extraction du phosphore contenu dans les cendres.

Cette interdiction dissuade les entreprises d’investir dans des installations de recyclage du phosphore en Europe.

« Tant que la porte reste fermée à l’utilisation du phosphore recyclé dans l’alimentation animale, l’Europe étouffe l’innovation circulaire et l’investissement local. » « Une simple révision d’une annexe obsolète du règlement sur les aliments pour animaux permettrait à l’UE de créer une filière verte d’un milliard d’euros, de boucler le cycle du phosphore et de renforcer son autonomie et sa compétitivité », ajoute M. Larshans.

De tous les pays de l’UE, l’Allemagne est celui qui a fait le plus de progrès en termes d’abandon du phosphore traditionnellement extrait et importé au profit d’un approvisionnement circulaire. Une loi adoptée en 2017 oblige ainsi les stations d’épuration à récupérer la majeure partie du phosphore présent dans les eaux usées. Cette loi s’appliquera aux plus grandes stations dès 2029, puis aux plus petites à partir de 2032.

« La législation visionnaire de l’Allemagne devrait inspirer d’autres pays à suivre son exemple. Mais tant qu’il sera illégal d’utiliser le phosphore récupéré à partir des eaux usées allemandes restera exclu de l’alimentation animale au sein de l’UE, et finira donc hors d’Europe — favorisant investissements et sécurité alimentaire ailleurs », déclare M. Larshans.

Encadré d’information : sources d’importation de l’UE pour les engrais phosphorés et le phosphate en 2024 (valeur en euros)

Maroc : 1 437 millions Russie : 989 millions Israël : 320 millions Norvège : 220 millions Égypte : 144 millions



Toutes les données sont fournies par la direction générale de l’agriculture et du développement rural (DG AGRI) de la Commission européenne.

Les catégories incluses dans l’analyse sont les engrais phosphatés, les phosphates et les engrais mixtes. Particulièrement vaste, cette dernière catégorie englobe plusieurs produits à base de phosphore, principalement le NPK (azote-phosphore-potassium), le DAP (phosphate diammonique) et le MAP (phosphate monoammonique).

