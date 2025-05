Norsk Hydro: Valg av medlemmer til styret i Norsk Hydro ASA

Den ordinære generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA ("Hydro") vedtok den 9. mai 2025 å velge Kim Wahl som nytt medlem til styret i Hydro. Dette er i henhold til valgkomiteens innstilling, som ble offentligjort som et vedlegg til innkallingen til ordinær generalforsamling 14. april 2025. Wahl velges for inntil to år, og senest frem til Hydros ordinære generalforsamling i 2027.

Videre ble valget av fire ansattrepresentanter gjennomført 29. april 2025 og følgende representanter er valgt for en periode på to år, fram til neste valg i 2027:

Arve Baade

Margunn Sundve

Bjørn Petter Moxnes

Ellen Merete Olstad





Styret har avholdt et konstituerende styremøte etter den ordinære generalforsamlingen i dag, 9. mai 2025.

Etter valget vil styret i Hydro bestå av følgende 11 medlemmer:

Rune Bjerke (styreleder)

Kristin Fejerskov Kragseth (nestleder)

Marianne Wiinholt

Philip Graham New

Jane Toogood

Espen Gundersen

Kim Wahl

Arve Baade (ansattrepresentant)

Margunn Sundve (ansattrepresentant)

Bjørn Petter Moxnes (ansattrepresentant)

Ellen Merete Olstad (ansattrepresentant)





Investorkontakt:

Elitsa Blessi

+47 91775472

Elitsa.Blessi@hydro.com

Mediekontakt:

Anders Vindegg

+47 93864271

Anders.Vindegg@hydro.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.