EAACI Hong Kong Allergy School 2025: ความสำเร็จครั้งสำคัญด้านการศึกษาโรคภูมิแพ้ระดับโลก

ซูริก, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- European Academy of Allergy & Clinical Immunology (EAACI) ซึ่งร่วมมือกับ Hong Kong Institute of Allergy (HKIA) ประกาศเปิดตัว EAACI Hong Kong Allergy School ด้วยความภาคภูมิใจ ก้าวย่างครั้งสำคัญนี้จะเกิดขึ้นที่ฮ่องกง ซึ่งเป็นเมืองระดับโลกของเอเชีย และศูนย์กลางที่เต็มไปด้วยพลังที่โลกตะวันออกมาบรรจบกับโลกตะวันตก นวัตกรรมมาบรรจบกับประเพณี และความคิดของคนจากทั่วโลกมาบรรจบกัน

ภายใต้แนวคิด “ตะวันออกพบตะวันตก” Allergy School ฉบับปี 2025 ถือเป็นก้าวที่กล้าหาญในการส่งเสริมความร่วมมือข้ามทวีปในสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก งานสำคัญนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมผู้เชี่ยวชาญระดับโลกชั้นนำเข้าด้วยกัน เพื่อเพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาแนวทางปฏิบัติทางคลินิก และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวิธีการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์สำหรับการดูแลโรคภูมิแพ้ทั่วโลก

ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์จากโครงการทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายและเข้มข้น ซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ และหัวข้อที่ล้ำสมัยในสาขาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน จะมีการเปิดหลักสูตรภาษาจีนโดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มและการเข้าถึงที่มากขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่พูดภาษาจีน

ผู้เข้าร่วมงานจะได้นำเสนอผลการวิจัยของตนผ่านการประชุมแบบปากเปล่าและผ่านโปสเตอร์ ได้เชื่อมต่อกับผู้นำในอุตสาหกรรม และสร้างความร่วมมือที่ยั่งยืนภายในชุมชนด้านภูมิแพ้ทั่วโลก จะมีการมอบรางวัลให้กับบทคัดย่อยอดเยี่ยมซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติของ EAACI

และเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองก้าวที่สำคัญนี้ EAACI จึงขอมอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษ ดังนี้

ส่วนลดการลงทะเบียนสำหรับสมาชิก EAACI ปัจจุบัน

สมาชิก EAACI ฟรี 1 ปีสำหรับผู้แทนที่ลงทะเบียนแล้วซึ่งไม่ใช่สมาชิก EAACI

เราขอเชิญคุณส่งบทคัดย่อของคุณ และใช้ประโยชน์จากการลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ กำหนดส่งบทคัดย่อคือวันที่ 31 พฤษภาคม 2025

จากการที่เรารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองนวัตกรรม ความร่วมมือ และความก้าวหน้า เรายังขอเชิญชวนคุณมาสัมผัสกับเมืองฮ่องกงที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา เส้นขอบฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์ อาหารอันหลากหลาย และความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแลกเปลี่ยนระดับโลกนี้

ขอเชิญมาร่วมกับเราในการกำหนดอนาคตของวิทยาศาสตร์และการดูแลโรคภูมิแพ้ การมีส่วนร่วมของคุณจะช่วยสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อมโยงกันและเจริญรุ่งเรือง ซึ่งทุ่มเทเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับผู้ป่วยในทุกหนแห่ง

สำรวจโปรแกรม ลงทะเบียน และวางแผนการเยี่ยมชมได้ที่

https://eaaci.org/other_events/eaaci-hong-kong-allergy-school-2025/

เกี่ยวกับ EAACI

สถาบันโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาทางคลินิกแห่งยุโรป (European Academy of Allergy and Clinical Immunology - EAACI) เป็นองค์กรชั้นนำสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://eaaci.org

ติดต่อ: communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

