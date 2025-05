2025 年 EAACI 香港过敏学校：全球过敏教育的里程碑

苏黎世, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 欧洲过敏和临床免疫学学会(European Academy of Allergy & Clinical Immunology,简称 EAACI)联合香港过敏科医学会(Hong Kong Institute of Allergy,简称 HKIA)欣然宣布,首届 EAACI 香港过敏学校 (Hong Kong Allergy School) 即将开办。 这一重要里程碑活动将在亚洲国际都会香港——这座东西方交融、创新与传统并存、全球思想汇聚的活力中心举行。

2025 届过敏学校以“东西方交融” (East Meets West) 为主题,是推动过敏与临床免疫学洲际合作的重大一步。 通过汇聚全球顶尖专家,这一旗舰活动旨在促进知识交流、提升临床实践水平,并为全球过敏护理提供创新解决方案灵感。

参会者将体验到丰富的跨学科科学课程,参与国际知名专家授课,讨论过敏与免疫学领域前沿议题。 活动还特别设置中文专场,为中文专业人士提供更包容、更便捷的参会体验。

与会者可通过口头报告和海报展示研究成果,与行业领袖交流,并在全球过敏学界建立长期合作关系。 EAACI 国际专家评审团将评出优秀摘要,并为其颁发奖项。

为庆祝这一里程碑,EAACI 推出专属优惠:

EAACI 现会员可享注册费折扣

非 EAACI 会员的注册代表,将免费获得一年期 EAACI 会员资格

现诚邀您提交摘要,并享受即日起开放的早鸟注册优惠。 摘要提交截止日期为 2025 年 5 月 31 日。

在汇聚一堂庆祝创新、合作与进步的同时,诚邀您体验香港这座活力之都——标志性的天际线、多元美食和丰富文化,为这场全球交流提供了完美舞台。

加入我们,共同塑造过敏科学与护理的未来。 您的参与将助力构建一个繁荣且互联互通的专家网络,致力于为全球患者带来更好的治疗成果。

了解日程、注册并规划行程:

https://eaaci.org/other_events/eaaci-hong-kong-allergy-school-2025/

关于 EAACI

欧洲过敏和临床免疫学学会 (EAACI) 是致力于过敏与免疫学领域卓越发展的领先专业机构。 如需了解更多信息,请访问 https://eaaci.org。

联系方式:communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

