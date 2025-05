EAACI 홍콩 알레르기 스쿨 2025, 글로벌 알레르기 교육의 랜드마크로 시선 모아

취리히, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 유럽 알레르기 임상 면역학회(EAACI)가 홍콩 알레르기 연구소(HKIA)와 협력하여 제1회 EAACI 홍콩 알레르기 스쿨 (EAACI Hong Kong Allergy School)을 개최하게 된다고 발표했다. 이 중요한 이정표는 동양과 서양이 만나고, 혁신과 전통이 어우러지며, 글로벌 마인드가 모이게 되는 역동적인 허브인 아시아의 세계 도시 홍콩에서 진행될 예정이다.

“동양과 서양의 만남" (East Meets West)이라는 주제로 열리는 2025년 알레르기 스쿨은 알레르기 및 임상 면역학 분야에서 대륙 간 협력 증진을 목표로 대담한 행보에 나서는 행사이다. 이 프로그램은 전 세계 주요 전문가들을 한자리에 모아 지식 교류를 강화하고 임상 관행을 발전시키며 전 세계 알레르기 치료에 대한 혁신적인 솔루션을 고취하는 것을 목표로 하게 된다.

참가자들은 알레르기 및 면역학 전반에 걸쳐 저명한 국제 교수진과 최첨단 주제를 다루는 풍부한 학제 간 과학 프로그램의 혜택을 누릴 수 있다. 중국어 전용 트랙도 마련되어 있어 중국어권 전문가들의 포용성과 접근성을 높일 수 있다는 특징도 갖는다.

또한 참석자들은 구두 및 포스터 세션을 통해 자신의 연구를 발표하고, 업계 리더들과 교류하며, 글로벌 알레르기 커뮤니티 내에서 지속적인 협력 관계를 구축하는 기회를 갖게 된다. EAACI의 국제 전문가 패널이 선정한 최우수 초록에는 상금이 수여된다.

이번 이정표를 기념하는 차원에서 EAACI는 특별한 혜택도 제공하게 된다:

현재 EAACI 회원을 위한 할인 등록

EAACI 회원이 아닌 등록 델리게이트를 위한 1년 EAACI 멤버십 무료 제공

지금 바로 초록을 제출하고 얼리버드 등록의 혜택을 누리시기 바랍니다. 초록 제출 마감일은 2025년 5월 31일입니다.

혁신, 파트너십, 발전을 축하하기 위해 모이는 이 자리에서 상징적인 스카이라인, 다양한 요리, 풍부한 문화 등 글로벌 교류를 위한 완벽한 환경인 홍콩의 활기찬 도시를 경험해 보시기 바랍니다.

알레르기 과학 및 치료의 미래를 만들어가는 데 동참해 주세요. 여러분의 참여는 전 세계 환자들에게 더 나은 결과를 제공하기 위해 헌신하는 전문가들의 상호 연결된 네트워크를 구축하는 데 도움이 될 것입니다.

다음에서 프로그램을 살펴보고 등록하고 방문 계획을 세우세요: https://eaaci.org/other_events/eaaci-hong-kong-allergy-school-2025/



EAACI 소개

유럽 알레르기 임상 면역학회 (EAACI)는 알레르기 및 면역학 분야의 우수성을 연구하는 선도적인 전문 기관이다. 자세한 내용은https://eaaci.org 에서 참조하세요.

연락처: communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.