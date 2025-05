2025年度EAACI香港アレルギースクール (EAACI Hong Kong Allergy School 2025)：世界のアレルギー教育におけるランドマーク

チューリッヒ発, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 欧州アレルギー・臨床免疫学会 (European Academy of Allergy & Clinical Immunology) (EAACI) は香港アレルギー学会 (Hong Kong Institute of Allergy) (HKIA) と共同で、初のEAACI 香港アレルギースクールを開催する。 この重要な節目は、東洋と西洋が出会い、革新と伝統が融合し、グローバルな頭脳が集うダイナミックなハブであるアジアの世界都市、香港で繰り広げられる。

「東洋と西洋の出会い (East Meets West) 」をテーマとする2025年度アレルギースクールは、アレルギー学と臨床免疫学における大陸を超えた協力関係を促進するための大胆な一歩となる。 世界をリードする専門家が一堂に会することで、この画期的なイベントは、知識交換を促し、臨床の実践を前進させ、世界中のアレルギー医療に革新的な解決策を見出すことを目的とする。

参加者は、国際的に著名な教授陣と、アレルギー・免疫学全般にわたる最先端のトピックを取り上げた、充実した学際的な科学プログラムから恩恵を受けることができる。 中国語を母国語とする専門家に向けて、包括性とアクセシビリティを向上させるため、中国語専用のトラックも用意される。

さらに、参加者は口頭発表やポスターセッションを通じて研究発表を行い、業界のリーダーたちと交流し、世界のアレルギー・コミュニティ内で永続的な協力関係を構築できる。 EAACIの国際的な専門家パネルが選出した上位発表者には賞が授与される。

この節目を記念して、EAACIでは限定特典を実施中:

EAACI現会員は登録料が割引で提供される

EAACI会員でない登録代議員には、1年間のEAACIメンバーシップが無料で提供される

ぜひこの機会に演題を提出し、早割登録をご利用ください。 演題の提出期限は2025年5月31日まで。

イノベーション、パートナーシップ、そして進歩を祝うために集うとともに、香港の象徴的なスカイライン、多様な料理、文化の豊かさなど、このグローバルな交流に最適な舞台である活気あふれる香港の街をぜひ体験していただきたい。

アレルギー科学とケアの未来を形作るために、ぜひご参加ください。 皆様の参加は、世界中の患者により良い結果をもたらすことに専念する専門家の活発でつながりあるネットワークの構築に役立つ。

プログラム内容、登録方法、来場するにあたっての詳細についてはこちらをご参照ください:

https://eaaci.org/other_events/eaaci-hong-kong-allergy-school-2025/

EAACIについて

欧州アレルギー・臨床免疫学会は、アレルギー・免疫学の卓越性を追求する主要な専門組織である。 詳細については、https://eaaci.orgをご覧ください。

問い合わせ先:communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

