בית הספר לאלרגיה EAACI הונג קונג 2025: ציון דרך בטיפול החדשני העולמי באלרגיה

ציריך, May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

האקדמיה האירופית לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית (EAACI), בשותפות עם המכון לאלרגיה של הונג קונג (HKIA), גאה להכריז על בית הספר לאלרגיה של EAACI בהונג קונג. ציון דרך משמעותי זה יתרחש בהונג קונג - עיר העולם של אסיה - מרכז דינמי שבו מזרח פוגש מערב, חדשנות פוגשת מסורת ומוחות גלובליים מתכנסים.

תחת הנושא "מזרח פוגש מערב", מהדורת 2025 של בית הספר לאלרגיה מייצגת צעד נועז בטיפוח שיתוף פעולה חוצה יבשות באלרגיה ואימונולוגיה קלינית. על ידי הפגשת מומחים עולמיים מובילים, אירוע הדגל הזה נועד להעשיר את חילופי הידע, לקדם פרקטיקות קליניות ולהעניק השראה לפתרונות חדשניים לטיפול באלרגיה ברחבי העולם.

המשתתפים ייהנו מתוכנית מדעית עשירה ובין-תחומית, הכוללת סגל בינלאומי ידוע ונושאים חדשניים על פני ספקטרום האלרגיה והאימונולוגיה. מסלול ייעודי מיוחד בשפה הסינית יהיה זמין, המקדם הכללה ונגישות רבה יותר לאנשי מקצוע דוברי סינית.

המשתתפים גם יציגו את המחקר שלהם באמצעות מפגשים בעל פה ומצגות, יתחברו למובילי התעשייה ויבנו שיתופי פעולה מתמשכים בתוך קהילת האלרגיה העולמית. פרסים יוענקו לתקצירים מובילים כפי שנבחרו על ידי פאנל המומחים הבינלאומי של EAACI.

לכבוד ציון דרך זה, EAACI מציעה הטבות בלעדיות:

*הרשמה מוזלת לחברי EAACI נוכחיים

*חברות חינם לשנה ב-EAACI לנציגים רשומים שאינם חברים ב-EAACI

אנו מזמינים אתכם להגיש את התקצירים שלכם ולנצל את ההרשמה המוקדמת, הזמינה כעת. המועד האחרון להגשת התקציר הוא 31 במאי 2025.

בזמן שאנו מתכנסים לחגוג חדשנות, שותפות וקידמה, אנו מזמינים אתכם גם לחוות את העיר התוססת הונג קונג - קו הרקיע האייקוני, המטבח המגוון והעושר התרבותי שלה - התפאורה המושלמת לחילופים גלובליים אלה.

הצטרפו אלינו בעיצוב העתיד של מדע וטיפול באלרגיה. השתתפותכם תעזור לבנות שגשוג; רשת מקושרת של אנשי מקצוע המוקדשים לתוצאות טובות יותר עבור מטופלים בכל מקום.

גלו את התוכנית, הירשמו ותכננו את הביקור שלכם בכתובת:

https://eaaci.org/other_events/eaaci-hong-kong-allergy-school-2025/

אודות EAACI

האקדמיה האירופית לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית - The European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) היא הארגון המקצועי המוביל המוקדש למצוינות באלרגיה ואימונולוגיה. למידע נוסף בכתובת https://eaaci.org .

למידע נוסף – מדיה:

communications@eaaci.org

+41 44 205 55 33

