Supremex annonce le résulat des votes tenus à son assemblée générale

MONTRÉAL, 09 mai 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, annonce aujourd’hui le résultat du scrutin tenu lors de son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu le jeudi 8 mai 2025.

Résultat des votes :

Un total de 12 310 101 actions ordinaires a été voté à l’assemblée, représentant 50,12 % de toutes les actions ordinaires en circulation. Les actionnaires ont voté en faveur de l’élection de tous les administrateurs proposés comme suit :

Candidats % En faveur % Contre Nicole Boivin 99,30 0,70 Stewart Emerson 99,64 0,36 Robert B. Johnston 99,60 0,40 Dany Paradis 99,38 0,62 Paul V. Reilly 99,22 0,78 Steven P. Richardson 99,22 0,78 Warren J. White 98,42 1,58



Élection des auditeurs

Compte tenu des procurations reçues, Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été nommé à titre d’auditeur de la Société et le conseil d’administration a été autorisé à fixer leur rémunération. Le pourcentage de votes exprimés en faveur de la nomination des auditeurs est le suivant :

% En faveur % Abstentions 99,73 0,27



À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte neuf installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et cinq installations manufacturières dans quatre états aux États-Unis, et emploie approximativement 900 personnes. Avec son vaste réseau, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d’information, visitez www.supremex.com.

Personnes -ressource :

Stewart Emerson Martin Goulet, M.Sc., CFA Président & Chef de la direction MBC Capital Markets Advisors investors@supremex.com mgoulet@maisonbrison.com 514 595-0555, poste 2316 514 731-0000, poste 229

