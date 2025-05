EarthSoft presenta soluzioni pratiche per la gestione dei contaminanti ambientali al NICOLE Spring Workshop

EarthSoft presenta EQuIS: strumenti intelligenti per monitoraggio, modellazione e valutazione del rischio nella gestione dei contaminanti industriali.

Volevamo mostrare non solo le potenzialità della tecnologia, ma anche quanto possa semplificare il lavoro di chi ogni giorno gestisce dati ambientali complessi” — Dan Alexander, Chief Commercial Officer, EarthSoft Inc.

FRANCOFORTE, GERMANY, May 12, 2025 / EINPresswire.com / -- Dan Alexander, Chief Commercial Officer di EarthSoft, ha presentato un poster al NICOLE Spring Workshop di Francoforte su come la piattaforma EQuIS™ aiuti le organizzazioni a gestire in modo più efficace i contaminanti industriali nell’ambiente. Con la diffusione crescente di sostanze inquinanti nel suolo, nei sedimenti e nelle acque, il bisogno di soluzioni intelligenti e scalabili non è mai stato così urgente.EQuIS è il software centralizzato di gestione dei dati ambientali sviluppato da EarthSoft, pensato per aiutare gli utenti a raccogliere, organizzare e interpretare grandi quantità di dati. Il cuore della presentazione era molto concreto: come utilizzare EQuIS per il monitoraggio, la modellazione e la valutazione del rischio, a supporto di una gestione sostenibile dei siti contaminati.Punti salienti della presentazione:• Monitoraggio: EQuIS riunisce dati da acqua, suolo e aria in un sistema centralizzato e sicuro, velocizzando l’analisi e migliorandone l’affidabilità.• Modellazione: Gli strumenti software integrati consentono di prevedere tendenze, simulare scenari ambientali e supportare decisioni sulla gestione e bonifica dei siti.• Valutazione del rischio: Il modulo Risk3T permette di confrontare i dati con i parametri normativi, eseguire calcoli personalizzati e generare report dettagliati in un’interfaccia interattiva.EQuIS sostiene un’economia circolare più sostenibile migliorando la qualità e la riutilizzabilità dei dati. Inoltre, svolge un ruolo chiave nella conformità normativa, nella resilienza ambientale e nella riqualificazione di aree contaminate.Il poster ha anche sottolineato l’importanza della collaborazione basata sui dati tra tutti gli attori coinvolti—agenzie governative, industria e consulenti—per affrontare insieme le sfide legate alla contaminazione ambientale.Per saperne di più su EQuIS o per richiedere una demo, visita www.earthsoft.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.