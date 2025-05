EBC Financial Group ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนานาชาติอูลานบาตอร์

EBC Financial Group ได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัยนานาชาติอูลานบาตอร์ (IUU) จากบทบาทในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมศักยภาพคนรุ่นใหม่ของมองโกเลียในสายงานการเงิน EBC Financial Group และมหาวิทยาลัยนานาชาติอูลานบาตอร์ (IUU) ฉลองความร่วมมือในการพัฒนาความสามารถทางการเงินของมองโกเลียผ่านโปรแกรมฝึกงาน เวิร์กช็อป และการให้คำปรึกษา ทีมงาน EBC Mongolia พบปะกับนักศึกษา 160 คนในงาน IUU Career Promotion Day เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานในสายการเงินสำหรับนักศึกษาในอนาคต

EBC ผนึกความร่วมมือมหาวิทยาลัยนานาชาติอูลานบาตอร์ ตอกย้ำกลยุทธ์เชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมกับสถาบันการศึกษา พร้อมเปิดตัวโครงการฝึกงานระดับนานาชาติ

ULAANBAATAR, MONGOLIA, May 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- ประเทศมองโกเลียคือดินแดนแห่งคนวัยหนุ่มสาว ประชากรกว่า 65% มีอายุต่ำกว่า 35 ปี ในขณะที่อุตสาหกรรมภาคการเงินของมองโกเลียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เยาวชนเหล่านี้ได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าว ด้วยการเล็งเห็นถึงศักยภาพนี้ EBC Financial Group (EBC) ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยนานาชาติอูลานบาตอร์ (International University of Ulaanbaatar – IUU) มอบจดหมายแสดงความขอบคุณ อย่างเป็นทางการ สำหรับการมีส่วนร่วมอันทรงคุณค่าในงาน Career Promotion Day “Axiun omox rahwnuyyma едерner” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2025

ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการระหว่าง EBC และ IUU ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ของมองโกเลียเข้ากับโอกาสในระดับโลก ผ่านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน การแนะแนวอาชีพ และการฝึกงานในองค์กรระหว่างประเทศ นอกจากการสนับสนุนด้านการศึกษาและการพัฒนาอาชีพแล้ว EBC ยังแสดงจุดยืนที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศมองโกเลียในการยกระดับศักยภาพของเยาวชน ให้เติบโตเป็นผู้นำรุ่นใหม่ในภาคการเงินบนเวทีโลก

จากการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น สู่การสร้างผลกระทบระดับโลก

ภายใต้การนำของ นางทามีร์ บาอาตาร์ (Mrs. Tamir Baatar) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ประจำมองโกเลีย และทีมพัฒนาธุรกิจของ EBC Financial Group ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรม Career Promotion Day ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติอูลานบาตอร์ (IUU) มีนักศึกษากว่า 160 คนจากคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจให้ความสนใจเข้าร่วม เพื่อรับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพในแวดวงการเงินผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายเชิงวิชาการ ฟอรั่มแลกเปลี่ยนความรู้ และการแข่งขันเทรดเสมือนจริง

ผลตอบรับอันล้นหลามสะท้อนจากจำนวนนักศึกษาที่กรอกแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมโครงการของ EBC ซึ่งนำไปสู่การลงนาม ข้อตกลงความร่วมมือ (Joint Cooperation Agreement) กับ IUU โดยมี ดร.คัง โยยุล (Dr. Kang Yoyul) กรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยร่วมรับรอง

ความร่วมมือครั้งนี้ประกอบด้วยแผนการดำเนินงานหลัก ดังนี้:

- โอกาสฝึกงานประจำปีจำนวน 10 ตำแหน่ง ณ สำนักงาน EBC ประเทศมองโกเลีย พร้อมโอกาสสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในการฝึกงานที่สำนักงาน EBC ในต่างประเทศ เพื่อเปิดประสบการณ์การทำงานในระดับนานาชาติ

- โปรแกรมความร่วมมือด้านวิชาการตลอดทั้งปี ซึ่งรวมถึงการบรรยายทางการเงินรายเดือน การแข่งขันเทรดเสมือนจริง และบริการให้คำปรึกษาด้านการจ้างงาน เพื่อเชื่อมต่อความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่ภาคธุรกิจ

- ช่องทางการจ้างงานแบบเร่งรัด สำหรับบัณฑิตจาก IUU พร้อมโครงการพี่เลี้ยงและการทำวิจัยร่วมกันที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจของมองโกเลีย

จากกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักศึกษากว่า 160 คนจากคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติอูลานบาตอร์ (IUU) แสดงความสนใจเข้าร่วมโครงการกับ EBC โดยได้กรอกแบบฟอร์มเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและโอกาสในอนาคต

นางทามีร์ บาอาตาร์ (Mrs. Tamir Baatar) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (COO) ของ EBC ประเทศมองโกเลีย กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ความร่วมมือนี้ไม่ใช่แค่ก้าวสำคัญของ EBC ในมองโกเลียเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเชื่อของเราว่า การส่งเสริมเยาวชนด้วยความรู้และโอกาสคือการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวม”

“การให้ทักษะการทำงานจริงแก่เยาวชนคือการลงทุนในความยืดหยุ่นและนวัตกรรมของภาคการเงินในอนาคต” เธอกล่าวเสริม

นางบาอาตาร์กล่าวเพิ่มเติมว่า “เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการที่ไม่เพียงเปิดโอกาสให้กับเยาวชนมองโกเลีย แต่ยังเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษา วิสัยทัศน์ของ EBC มุ่งเน้นการส่งต่อความรู้และโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อปูทางสู่ความสำเร็จในอนาคต”

ความร่วมมือทางวิชาการ ขับเคลื่อนสู่ผู้นำด้าน ESG

ความร่วมมือระหว่าง EBC Financial Group และมหาวิทยาลัยนานาชาติอูลานบาตอร์ (IUU) สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างยาวนานของ EBC ในการสนับสนุนด้านการศึกษาในระดับโลก โดยที่ผ่านมา EBC ได้ร่วมมือกับ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ในการจัดซีรีส์กิจกรรม “What Economists Really Do (WERD)” ซึ่งครอบคลุมการจัดงานในปีการศึกษา 2023-2024 และ 2024-2025 โดยเน้นหัวข้อยุทธศาสตร์เศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Climate Resilience) ความร่วมมือกับ IUU ยังสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ในระดับโลกของ EBC ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การศึกษา การพัฒนาเยาวชน และการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมการเงิน

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ ESG ระดับโลก และความร่วมมือด้านการศึกษาของ EBC ได้ที่: https://www.ebc.com/ESG

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินของกรุงลอนดอน มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านบริการนายหน้าทางการเงิน (Financial Brokerage) และการบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในศูนย์กลางการเงินทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ลอนดอน, ซิดนีย์, ฮ่องกง, สิงคโปร์, หมู่เกาะเคย์แมน, กรุงเทพฯ, ลิมาซอล ตลอดจนตลาดเกิดใหม่ในลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนมืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดการเงินระดับโลกได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่างๆ

EBC ได้รับการรับรองด้วยรางวัลระดับสากลมากมาย พร้อมยึดมั่นในหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด บริษัทในเครือของ EBC ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในแต่ละเขตอำนาจ ได้แก่:

EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การควบคุมของ สำนักงานกำกับดูแลกิจการการเงินแห่งสหราชอาณาจักร (FCA) EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับของ สำนักงานการเงินหมู่เกาะเคย์แมน (CIMA) EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับของ คณะกรรมการหลักทรัพย์และการลงทุนแห่งออสเตรเลีย (ASIC) EBC Financial (MU) Ltd ได้รับอนุญาตและควบคุมโดย คณะกรรมการบริการทางการเงินแห่งมอริเชียส (FSC)

ภายในองค์กรประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปี ผ่านเหตุการณ์สำคัญทางเศรษฐกิจตั้งแต่ยุค Plaza Accord, วิกฤตค่าเงินฟรังก์สวิสปี 2015 จนถึงความผันผวนของตลาดช่วงการระบาดของโควิด-19 EBC ยึดมั่นในค่านิยมด้านความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่านักลงทุนทุกคนจะได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพและจริงจังที่สุด

ในฐานะ พันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านอัตราแลกเปลี่ยนของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (Official Foreign Exchange Partner of FC Barcelona) EBC มอบบริการเฉพาะทางในเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย พร้อมทั้งสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขทั่วโลก ร่วมกับ United Nations Foundation และ United to Beat Malaria

นอกจากนี้ EBC ยังให้การสนับสนุนโครงการ "What Economists Really Do" ซึ่งจัดโดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เพื่อส่งเสริมความเข้าใจด้านเศรษฐศาสตร์ในหมู่ประชาชน พร้อมเปิดพื้นที่สำหรับการอภิปรายในประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อสังคมในวงกว้าง

