EBC Financial Group sella un Acuerdo de Cooperación Conjunta con la Universidad Internacional de Ulaanbaatar

EBC Financial Group recibe reconocimiento de la Universidad Internacional de Ulaanbaatar (IUU) por impulsar a la próxima generación de profesionales financieros en Mongolia mediante iniciativas de educación y desarrollo profesional EBC Financial Group y la Universidad Internacional de Ulaanbaatar (IUU) celebran su alianza para desarrollar el talento financiero en Mongolia a través de prácticas, talleres y programas de mentoría El equipo de EBC Mongolia interactúa con 160 estudiantes durante el Día de Promoción Profesional de IUU, discutiendo las oportunidades futuras de carrera en el sector financiero

La colaboración refleja el compromiso de EBC de unir academia e industria y fomentar el talento financiero mediante programas globales de prácticas

ULAANBAATAR, MONGOLIA, May 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Mongolia es una nación joven: el 65% de su población tiene menos de 35. Con el rápido crecimiento del sector financiero del país, estos jóvenes están convirtiéndose en un talento clave para impulsar el desarrollo del sector. Reconociendo este potencial, EBC Financial Group (EBC) ha sido honrada con una carta formal de agradecimiento de la Universidad Internacional de Ulaanbaatar (IUU) por su participación significativa en el Día de Promoción Profesional de IUU, "Axiun omox rahwnuyyma eдерner ", en el 29 de abril de 2025.

Mientras la fuerza laboral joven de Mongolia busca exposición global para prosperar en una economía interconectada, la participación de EBC—su primera colaboración formal con IUU—subraya su dedicación a conectar el talento local con oportunidades internacionales. A través de iniciativas de alfabetización financiera, orientación profesional práctica y pasantías transfronterizas, EBC se alinea con las prioridades de Mongolia para empoderar a los jóvenes como la próxima generación de líderes en finanzas.

De la Participación Local al Impacto Global

Durante el evento, el equipo de EBC Mongolia, liderado por la Directora de Operaciones (COO) Sra. Tamir Baatar y el equipo de Desarrollo de Negocios de EBC, interactuó con más de 160 estudiantes de las facultades de Economía y Negocios de IUU, desvelando los caminos profesionales en servicios financieros e inspirando interés a través de orientaciones prácticas como conferencias financieras, foros y competiciones virtuales de trading. La respuesta abrumadora, evidenciada por las formas de incorporación de los estudiantes, culminó en la firma de un Acuerdo de Cooperación Conjunta con IUU, respaldado por el Director de la Junta de la Universidad, Dr. Kang Yoyul.

La asociación ofrecerá:

- Hasta 10 posiciones de pasantía anuales en la oficina de EBC en Mongolia, con oportunidades para que los estudiantes seleccionados se unan a otras oficinas globales de EBC, fomentando la exposición internacional de carrera.

- Programas colaborativos durante todo el año, incluyendo charlas financieras mensuales, competiciones virtuales de trading y asesoramiento de empleo para cerrar la brecha entre academia e industria.

- Canales de contratación prioritarios para graduados de IUU, junto con mentorías y proyectos de investigación que abordan las prioridades económicas de Mongolia.

Como resultado de estas interacciones, más de 160 estudiantes de las facultades de Negocios y Economía presentaron formularios de inscripción, expresando su interés en futuras oportunidades en EBC. “Esta alianza no es solo un hito para EBC en Mongolia, sino también una prueba de nuestra convicción de que empoderar a la juventud con conocimiento y oportunidades fortalece economías enteras”, afirmó la Sra. Baatar. “Al dotar a los estudiantes de habilidades prácticas, estamos invirtiendo en la resiliencia y la innovación del sector financiero”.

“Nos sentimos orgullosos de ser parte de una iniciativa que no solo abre puertas al joven talento mongol, sino que también construye vínculos duraderos entre la industria y la academia”, añadió la Sra. Baatar. “La visión de EBC se basa en empoderar a la próxima generación con conocimiento y oportunidades”.

Un legado de colaboración académica y liderazgo en ESG

La colaboración de EBC con IUU refleja su compromiso sostenido con la educación a nivel global. Como apoyo al Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, EBC coprodujo la serie “What Economists Really Do (WERD)”, incluyendo las ediciones 2023-2024 y 2024-2025 dedicadas a estrategias macroeconómicas relevantes para la sociedad, como la resiliencia ante el cambio climático. La alianza con IUU también se alinea con el marco global de responsabilidad social corporativa (RSC) de EBC, que prioriza la educación, el desarrollo juvenil y la construcción de capacidades en el sector financiero.

Para explorar el iniciativas globales de ESG y asociaciones educativas de EBC Financial Group, visite https://www.ebc.com/ESG.

Sobre EBC Financial Group

EBC Financial Group se estableció en el prestigioso distrito financiero de Londres, y es reconocida mundialmente por sus servicios de corretaje financiero y gestión de activos. EBC tiene oficinas en los principales centros financieros como Londres, Sídney, Hong Kong, Tokio, Singapur, Islas Caimán, Bangkok y Limassol, permitiendo a los inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia gama de mercados globales y oportunidades de negociación, que incluyen divisas, materias primas, acciones e índices.

EBC Financial Group ha recibido numerosos premios y mantiene siempre altos estándares éticos, cumpliendo rigurosamente con las regulaciones internacionales. Las subsidiarias de EBC Financial Group están reguladas y autorizadas en sus respectivas jurisdicciones locales. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA), EBC Financial Group (Cayman) Limited por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA), y tanto EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd como EBC Asset Management Pty Ltd están reguladas por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC).

El equipo central de EBC Financial Group cuenta con más de 30 años de experiencia en grandes instituciones financieras, habiendo vivido múltiples ciclos económicos que abarcan desde el Acuerdo de Plaza en 1985, la crisis financiera asiática de 1997, la crisis financiera global de 2008 y el evento del cisne negro del franco suizo en 2015. Su excelente experiencia en la gestión de eventos imprevistos y crisis financieras se basa en este rico trasfondo. Este profesionalismo, forjado a través de pruebas reales, lleva a EBC a mantener estándares personales aún más altos. EBC se adhiere a las normas y principios éticos más estrictos de la industria, con integridad y respeto como base de sus servicios, garantizando la seguridad y el desarrollo de los activos de sus clientes. EBC cree que cada persona que negocia seriamente merece ser tratada con la misma seriedad.

EBC es socio oficial del FC Barcelona. Además, colabora con la Facultad de Economía de la Universidad de Oxford para organizar seminarios, trabaja junto con la Fundación de las Naciones Unidas para combatir la malaria, y coopera con la Asociación Mundial de Guías Scouts para promover una sociedad más igualitaria y dinámica. Desde febrero de 2024, EBC apoya la serie de seminarios "¿Qué han hecho realmente los economistas?" organizada por la Facultad de Economía de la Universidad de Oxford, ayudando a mejorar la comprensión pública sobre cómo se aplica la economía y su papel en la solución de desafíos sociales significativos, promoviendo así la conciencia pública y el diálogo diverso.

